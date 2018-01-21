名家論壇》莊春發／互信與利益共享—論勞基法修法的癥結

最近台灣社會最夯的爭議是勞基法的第二次修法，上次的勞基法的修訂內容可能接受較多勞團的意見，變成修法之後的版本，造成雇主成本的大幅增加。資方在不滿意下，有所謂的「上有決策，下有對策」的反應，採行緊縮勞工加班的機會與時數，所以第一次的修法結果，最後雖然有減緩勞工不致過勞的效果，但是最終也讓勞工獲得的收益可能減少，整體社會甚至因為此勞動條件的改變，造成若干行業產品的價格或服務的報酬，有向上調漲的藉口。

經過一段時日試用之後，各級政府單位確實發現此法制的改變，未能發揮原有修法的預期效果，反而是帶來種種負面的作用，因此在賴內閣上任之後，接收受各方之建議，進行下列項目的變更：

第一，未來經各事業主管機關同意、勞動部指定的行業，在經過勞資協商或工會同意後，可鬆綁「7 休 1」，在 14 天內至少休假 2 天（2 天例假），亦即最多可連續工作 12 天。

第二，未來雇主若在「休息日」要求勞工加班，不再像過去的規定：未滿 4 小時都算 4 小時、未滿 8 小時都算 8 小時的「以價制量」計算方式，未來工時、工資都將採「核實計算」，做多少算多少。

第三，備受外界關注的輪班制勞工休息問題，明定更換班次時，「至少應有連續 11 小時」休息時間。這次修法則改為「因工作特性或特殊原因，經主管機關報請勞動部公告者」，如果經過勞資協議或工會同意，得變更輪班間隔休息時間為「至少連續 8 小時」。

第四，為解決過去《勞基法》未明確規範「補休制度」，導致常有勞資爭議的問題。國民黨團提案若經勞工同意可在加班後選擇補休，且補休時數應照《勞基法》第 24 條加班工資計算規定，2 小時以內給 1.34 倍、超過 2 小時給 1.67 倍的方式計算補休時數。不過最後表決時，通過民進黨團所提修正動議，改為勞工加班後經雇主同意可換補休，補休時數「依勞工工作時數」計算，亦即比例以「1:1」計算。

第五，每月加班工時上限原為 46 小時，這次修正改採「工時帳戶」制度，經勞資協商或工會同意，可挪動為每 3 個月加班工時上限不超過 138 小時，其中每月不超過 54 小時。

第六，原本勞工特休假只要在該年度終結時未休完，就給工資作為補償，此次修法給予彈性，只要經勞雇雙方協商同意，就可再多遞延 1 年。

勞動部兩次的修法猶如父子騎驢，都受到整體社會的嚴厲的批評，為什麼會發生這種讓人不解的結果呢？也許可以由資方勞方政府方三方所應扮演的腳色，看出問題的癥結。

勞團與資方的有所爭議時，政府所扮演的角色應當是公親，但是過去歷史的發展顯現的是：勞團一旦受到資方剝削時，政府並沒有為勞團爭取到最大的利益，例如：華隆案，政府開始採用「代位求償」手段由政府先墊款支付，然後再由政府向關廠業者求償，以保障勞工能夠獲得應得的退休金。

但是政府出面仍無法向休業的資方取得員工的退休金之後，主管機關勞動部反而反過來聘僱很多律師，並編列巨額預算，要勞方將退休金償還給勞動部。勞方經此經驗怎能再相信政府可以做為他們爭取權利的後盾。新聞畫面呈現勞工三步一跪，五步一叩，由苗栗頭份跪到總統府前，政府部門的勞動部也視若無睹。

其他的案子最後甚至出現以臥軌方式表達心中的最大不滿，或者占據高速公路，以阻礙交通為手段，希望能夠引起整體社會的同情。勞團在與資方談判的過程裡，經常處於弱勢，過去的例子罄竹難書。當然勞工對於政府部門執行法律的決心與能力，將產生極度的懷疑。

資方與政府的關係，亦如同勞方所面臨的處境類似，經常面臨公司的計畫趕不上政府政策上的變化，以至於企業的經營最大的障礙，往往是來自於政府政策的不確定性。政府部門一旦由公親變成事主之後，許多事件當中就會出現「順了姑意就逆了嫂意，順了嫂意就逆了姑意」的現象。政府部門永遠是被批評與埋怨的對象。所以，如何藉由周全的法治，以及確實執行法律，保障雙方的最大利益，可能是勞工政策最重要的一環。免得政府變成父子騎驢，怎麼做社會上都會有人不滿意。

換言之，勞團與資方長期無法互信，勞團也不相信政府部門所訂定的法治，能夠保障他們的最大利益，資方也長期覺得政府只會站在貧弱的勞方，而忽略資方權益的確保，因此無法對於政府部門產生一定之信任。

此外，經濟發展過程中，除需要資方的資本與技術之外，勞方提供的勞動力也是不可或缺的一環，實務上，很難區分那個生產因素在生產過程的貢獻比例。但是自八０年代國民所得分配給勞方薪資的比例為百分之五十左右，降低到現在只剩下百分之四十左右，資方在此過程遽增百分之十左右國民所得的分配，因此勞方會覺得分配上受到剝削，這也可能是長期以來，台灣勞工處於低薪階段的原因之一。換言之，在經濟發展過程中，如何將國民所得合理分配給所有參與生產的參與者，是政府部門未來要慎重考慮的地方，並提出一定的解決方案。

總之，勞資糾紛最大的原因，肇因於勞方與資方無法相互信任，在於政府部門過去並沒有確實按照既有法律規定執法，以確保生產中兩造的利益。其次，在經濟利益的分配上，資方並沒有共享的思維，將一定比例的經濟果實，分配予參與生產的勞方。未來如果政府、資方、勞方三方能夠藉由某種機制建立互信制度，其次，參與生產過程的參與者如果均能夠有共享的思維，上述勞基法修法的爭議，將可迎刃而解，社會甚幸、國家甚幸！

●作者：莊春發／東吳大學兼任教授、有線電視研究學者

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