綠智庫民調：近5成支持新版勞基法 最認同加班換補休

台灣世代智庫今 (17) 日公布民調，顯示有近 5 成（49.7%）的勞工贊成新版勞基法的修法內容，不贊成者為 43.4%。其中特休延長使用、加班費換補休兩項更超過 6 成（64.5%、67.5%），但有 65.9% 的受訪者表示不了解修法內容，了解者僅占 33.1%。

這次民調項目，分別為：勞基法修正內容了解程度、七休一修法贊成度、加班彈性贊成度、加班費核實計算贊成度、特休延後使用贊成度、輪班間隔修法贊成度、加班費換補休贊成度、修法內容贊成度、修法對於「增加企業經營彈性」幫助程度、政府帶頭加薪對提升薪資幫助程度、改善青年低薪政策幫助程度，共 11 項。

大部分的項目，除了輪班間隔修法贊成度（45.7% 贊成）、政府帶頭加薪對提升薪資幫助程度（有幫助者 49.2%）外，其他支持度全都破 5 成，尤其加班費換補休的贊成度更高達 67.5%，是最獲支持的項目。整體來看，勞工對修法內容贊成度也近 5 成。值得注意的是，勞工對「輪班間隔修法」看法較兩極，贊成者與不贊成者各占 45.7%。

此次調查為台灣世代智庫委託大社會調查中心執行，於今年 1 月 14 日至 15 日下午和晚間訪問，成功訪問 1,405 名 20 歲以上的勞工。在 95% 信心水準下，抽樣誤差於正負 2.61% 之間，調查以台灣地區住宅電話為母體，採電話號碼尾數 2 碼隨機方式執行。



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