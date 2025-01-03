「蛇」麼都好！資方景氣樂觀度創38季新高 6成5會加薪 勞方94%想跳槽

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-03 12:32

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走龍迎蛇，隨著內外景氣復甦，從企業主到上班族，該如何看待未來前景？對於求才、謀職計畫，會不會有所影響？對此 yes123 求職網，特地進行「蛇年第一季景氣暨勞動市場趨勢調查」，結果在今天 (3 日) 正式出爐，發現資方對景氣「樂觀度」創下 38 季以來新高，高達九成三 (93.3%) 的企業透露，在 2025 年第一季有徵才計畫，六成五 (65.3%) 的企業透露，在 2025 年第一季有加薪計畫。

根據 yes123 調查發現，與 2024 年第四季相比，展望 2025 年第一季景氣，企業樂觀度回升！即使還有 56.1% 持平看待，樂觀的比例為 35.8%，悲觀的佔 8.1%：把樂觀與悲觀比例相扣除後，得到的資方「淨樂觀比例」為 + 27.7%，2024 年同期則為 + 20.6%；相較上一季的數據，去年第四季「淨樂觀比例」是 + 27%，代表資方看法「持續正向」，而且「樂觀度」更創下 38 季以來新高。

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相形之下，對於蛇年首季景氣，上班族依舊小心面對。持平看待的有 59.5%，樂觀的佔 24.8%，悲觀看待的有 15.7%：將樂觀與悲觀比例相扣除後，得出來的勞方「淨樂觀比例」是 + 9.1%，龍年同期則為 + 3.1%；相較去年第四季的調查，前一季是 + 8.1%，勞方「樂觀度」也創下 15 季以來新高。

觀察勞資雙方對經濟前景的看法，yes123 求職網發言人楊宗斌解讀，畢竟全面性「邊境解封」已超過兩年，資方對今年的景氣看法轉趨樂觀。像是「外銷導向」廠商，已恢復接單成長的力道；對於內需導向公司來說，則有賴春節檔期的「報復性消費」力道，以及寒假旅遊旺季的加持。

另一方面楊宗斌認為，由於正值年關前後，上班族保持高度危機意識，若有任何企業裁員減薪、無薪假風聲，都可能影響到職涯規劃；還有面臨「物價漲、薪水難漲」的悶職場環境，恐怕也無法有過度樂觀的預期心理。

對於接下來的薪酬規劃，根據 yes123 求職網調查顯示，合計有六成五 (65.3%) 的企業透露，在 2025 年第一季有加薪計畫，比例明顯高於去年同期的 56.8%，以及前年首季的 48.2%。

其中又分成：44.2% 計畫「績效加薪」；僅有 21.1% 才是計畫「全面加薪」！對於預計加薪幅度，本次調查發現，平均落在 4.2%。

綜觀上述調查數據，楊宗斌預估，雖然面對「後疫情時代缺工潮」，不過在企業調薪部分，基本原則為「員工績效至上」，「齊頭式」加薪仍屬少數。屬於「非經常性」薪資的「獎金分紅」，已成為公司留才、攬才的主要工具，只是這部份的報酬增減，通常與景氣具有「正向連動性」。

此外楊宗斌也建議資方，除了考量盈餘狀況外，是否調薪也應該考量全年物價變化，將「員工生活開銷壓力」、「通膨壓力」納入薪酬變動的因素之一。

整體來說，有高達九成三 (93.3%) 的企業透露，在 2025 年第一季有徵才計畫，比例多過前一次調查 (去年九月調查時，比例為 92.2%)，也高於龍年首季的 91.3%，更創下十二年同期新高。

觀察前述調查數據，yes123 求職網發言人楊宗斌預估，各大產業在求才方面，蛇年第一季屬於「內熱外溫」：除了有外銷急單效應，迎接解封的後疫情時代，內需型企業觀望氣氛逐漸淡化，搭配過年與寒假商機，民生消費市場轉趨熱絡，加上三月份開始的「校園徵才季」，勞動市場依舊處於「事求人」的缺工狀態。