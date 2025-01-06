美國公共衛生署警告 喝酒可能引發癌症風險

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-06 08:00

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美國公共衛生署長莫西（Vivek Murthy）上周五（3 日）發布公衛咨詢報告，稱酒精消費是美國第三大可預防癌症因素，前兩大是菸草和肥胖，考慮到癌症風險，莫西建議民眾重新評估飲酒量。

美國公共衛生署的報告顯示，越來越多科學研究證明酒精與癌症之間的關係，尤其是在過去幾十年這一關係變得越來越明確，但大多數美國人仍然沒有意識到酒精可能提高患癌風險。

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他指出，證據顯示，即使每天飲用一杯或更少的酒，也會增加乳腺癌、口腔癌、喉癌等癌症的風險。

他說酒精每年導致美國約 10 萬例癌症病例和 2 萬例癌症死亡，這個數字遠遠高於交通事故死亡人數的 13,500 例。

莫西表示，美國國會應授權在酒精飲料上標註癌症風險警語，以提高消費者對風險的認識。

據《華爾街日報》報導，酒精可以通過多種機制導致癌症，包括損害 DNA、增加炎症、改變激素水準，以及讓其他致癌物更容易被人體吸收。

北卡羅來納大學教堂山分校 Noel Brewer 教授對莫西的提議表示支持。他認為，警告標簽可以促使部分消費者改變行為，做出更明智的決定。至少有一項科學綜述發現，參與者選擇帶有健康警告標簽的產品的可能性降低了 26%。

但美國啤酒協會表示，啤酒行業鼓勵法定飲酒年齡的成年人根據個人情況做出選擇，適度飲酒。美國蒸餾酒委員會也回應稱，許多生活方式選擇都帶有潛在風險，政府應考慮全面科學研究。