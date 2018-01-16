因應新版勞基法 3大量販過年延長營業這樣做

新版勞基法拍板通過，面對即將到來的農曆春節，不少量販業者會有 24 小時營業的情況，日前勞動部才邀請各家量販業者喝咖啡，要了解春節期間的人力運用。大潤發今（16）日表示，今年從 8 天縮短為 2 天，集中消費力道之餘，也考量到員工權益；愛買則是尚未決定是否要延長營業，目前維持正常；家樂福則是維持 5 天 24 小時營業。

歡慶農曆新年到來，大潤發陸續推出新春優惠活動，1 月 27、28 日將延長營業時間到隔日凌晨 1 點，祭出全館單筆消費滿 2,000 元就送 9 折現金抵用券，1 月 17 日到 1 月 30 日全館電器單筆消費滿 5,888 元送提貨券 500 元；此外，會員使用台新信用卡、大潤發聯名卡，刷卡送現金抵用券，滿 1 萬元贈 200 元現金抵用券，且單筆消費滿 1,300 元登錄發票，連續 5 周要抽 1100 名幸運兒，送桃園首爾雙人團體來回機票兌換券。

針對新版勞基法的問題，大潤發公關郭建志表示，今年整檔業績預估可有 15% 的成長；至於延長營業的部分，由去年的 8 天減少到今年的 2 天，集中消費力道之餘，也因應勞基法修法後，避免員工過勞、減少壓力，顧及員工權益。

家樂福新春年貨大街也開跑，過年必買糖餅、禮盒、乾貨、生鮮、掃除、舊換新、尾牙家電等上萬支商品瘋狂下殺 33 折起，會員購物滿 2 千享 9 折優惠，刷玉山悠遊聯名卡還可以再享新春期間累計消費卡利 high 最高回饋 4%，預估整體業績可望成長 1 成。至於過年前延長營業時間部分，家樂福公關經理林夢紹回應，今年集中在最後 5 天，2 月 10 日早上 9 點開始到 2 月 15 日傍晚 5 點，天數跟去年差不多，但有提早 1 個小時打烊，排班會以員工身心健康及工作權益為最大考量。

愛買春節年貨檔期開跑，這個周末 1/19、20 日快樂購會員全日單筆消費滿 2,000 元以上享 9 折，刷指定 7 家銀行信用卡再加送 100 元現金券，若使用 Friday 電子錢包結帳單筆滿 2,000 還能現折 200，預計將要送出 5 千萬現金，帶動整體業績 1 到 2 成成長。針對延長營業時間，愛買公關經理王佳慧表示，目前都還是維持正常營業時間，是否會拉長營業時間還在評估當中。

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