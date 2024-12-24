薪情好？92%企業要加薪5%創8年新高 但9成員工歎CP值低、盼加薪7466元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-24 14:52

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外銷接單回升，內需消費市場熱絡，帶動景氣持續復甦，企業明年的調薪意願將是如何？想要留住重要人才，能靠分紅與獎金嗎？對此 yes123 求職網，特地進行「蛇年調薪分紅與職場代表字調查」，結果在今天 (24 日) 正式出爐。92% 企業要加薪 5%，創 8 年新高，相對有 9 成員工歎工作報酬值低、盼加薪 16% 才夠，約 7466 元。

根據 yes123 求職網調查發現，衡量今年「投入總工時」與「總收入」，僅有 9.7% 的勞工，自認目前的「工作報酬率」高；也代表著自認「報酬率不高」的，比例更高達 90.3%，大於去年同期調查的 88.2%。

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而且如果覺得「工作報酬率」不高，本次調查也顯示，勞工朋友們預估，明年至少平均要再加薪 16.1%，才能擺脫這種窘境；若以「官方經常性薪資」46,371 元估算，大約要調薪 7,466 元。

換個角度來看，若以 2024 年全年度來看，則有 45.4% 的勞工表示，「本 (底) 薪沒有提高，且獎金、分紅沒有增加」；還有 25.7% 是「本 (底) 薪沒有提高，但獎金、分紅有增加；也有 17.7% 是「本 (底) 薪有提高，但獎金、分紅沒有增加」」；僅有 11.2% 最幸運，屬於「本 (底) 薪有提高，且獎金、分紅有增加」。

因此綜合分析，代表共有 28.9%，屬於「今年本 (底) 薪有提高」，比例大於去年同期調查的 24.5%；以及共有 36.9%，屬於「今年獎金、分紅有增加」，比例也高於去年同期的 33%。

調查顯示，合計有 88.7% 的企業透露，「今年有加薪動作」，比例略高於去年同期的 87%；其中又分成：65.1% 屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；真正「齊頭式」調整的，依舊為較少數，僅有 23.6% 的企業表示，「不論績效，替員工全面加薪」。

平均來說，「全年度 (2024 年) 累積增加」幅度，則落在 4.9%，略大於去年同期的 4.7%。同時這也代表仍有 11.3% 的企業，其實「今年沒有任何加薪動作」。

當然上班族更期待 2025 年有加薪機會，由 yes123 求職網調查發現，目前仍有 7.8% 的企業表示，「明年沒有任何加薪計畫」。

這也代表明年「有」加薪計畫的資方，就佔了 92.2%，略高於去年同期調查的 90.9%，創下八年以來新高。

不過這當中 62.6% 的企業，仍然屬於「針對績效，採部分員工加薪方式」；其餘 29.6% 才是「不論績效，替員工全面加薪」。

若進一步以「產業別」交叉分析，明年「加薪意願 (比例)」較高的行業，分別為：「餐飲住宿與休閒旅遊」(96.4%)、「批發零售與貿易」(95.8%)、「科技資訊業」(95%)，以及「金融保險與會計統計業」(93.9%)、「運輸與物流倉儲業」(92.9%)。

至於明年 (2025 年) 有加薪計畫的企業主，在可複選狀況下，他 (她) 們主要考量依序為：「想激勵員工表現」(66.8%)、「怕人才流失，反映業界 (同行) 的薪資水準」(53.6%)，以及「考量物價水準與變化」(36.7%)、「單純反映基本工資的調漲」(35.3%)。

其餘調薪的原因，又分別是：「出現盈餘，所以優先回饋員工」(23.9%)、「反映公司本身營收的成長」(22.7%)，以及「考量全國經濟成長率」(21.3%)。

不論加薪原因為何，2025 年企業預計調薪「總幅度」，平均值則落在 5.3%，則多於去年同期調查的 5%。

為了留才或徵才，也有高達九成四 (93.7%) 的公司指出，會採取「獎金或分紅」的激勵策略。不過比起去年 (2023 年)，今年「獎金或分紅」的支出：有 59.1% 是「持平」；還有 26.6% 為「增加」；也有 14.3% 是「減少」。

若預估明年 (2025 年)「獎金或分紅」的預算：仍是「持平」的，佔了 55.4%；比今年「增加」的，則有 33.9%；但比今年「減少」的，僅佔 10.7%。

還有「薪資調整」也是留住人才的一種方法，只是對一般員工或者對主管，企業加薪留才所給的價碼並不相同！

yes123 求職網的調查發現，假如為了挽留「重要人才」，避免他 (她) 跳槽，對於「非主管職」員工的月薪，公司平均願意加 5,546 元；相較之下，如果對於「主管職」員工，企業願意加碼 9,420 元。

再從企業角度觀察，對於哪些職務，公司會優先「考慮調薪」呢？本次調查結果更顯示，在可複選狀況下，依序為：「業務、外勤人員」(61.2%)、「客服或門市人員」(40.4%)、「一般內勤行政人員」(39.1%)，以及「產線作業員」(31.1%)、「產線、設備工程師」(30%)。

其次才考慮被調薪的對象，又分別是：「研發人員、軟體技術人員」(24%)、「藍領技術人員」(22.7%)、「行銷企劃人員」(31.1%)，以及「財務會計人員」(16.7%)、「影音設計人員」(13%)。

觀察此次調查結果，yes123 求職網發言人楊宗斌認為，畢竟台灣經濟維持「正」成長率，產業景氣呈現「內熱外溫」，加上缺工潮效應，使得資方加薪狀況相當熱絡。

同時隨著軍公教調薪效應，以及基本工資「九連升」，還有對抗通膨，因此與 2024 年相比，預估 2025 年企業調薪比例和幅度，皆呈現微幅上調態勢！只是多數公司以「績效式」取代「齊頭式」，或以「非經常性薪資」，像是獎金、津貼，來取代本 (底) 薪的提高。

楊宗斌進一步透露，目前持續缺工或明年計畫擴編的行業，調薪機率比較高，期盼透過較優渥的薪酬、分紅誘因留住人才，甚至與同業搶人才。