〈走進中國〉花光所有力氣 買股回本是一場苦旅

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-01-06 07:32

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年輕人被視為金融市場的新生消費力量。前一陣中國股票市場回暖，超過百萬人新開賬戶，不少人 00 後。他們許多人投資經驗不多，對金融市場漲跌缺乏應對。

一些人後悔貿然入市，期待回本後就撤離。光是保本，就花光了所有力氣。回本是一場苦旅，也是普通人投資路上的必經路。

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22 歲的劉軒墜入了水中。

微信公眾號「真實故事計畫」指出，2024 年中國國慶節假期剛過，他給自己的戶頭留下人民幣（下同）2,000 元餘額，一口氣把 6 萬元存款都投入了股市。

劉軒選中的股票和基金沒有辜負期待。當天買入後，劉軒的賬戶就有了 600 元浮盈。這樣的收益讓劉軒滿意。由於相關交易制度固定，當天買進的股票和基金要到下一個交易日才能賣出，劉軒決定第二天就把股票賣掉，將這 600 元的收益收入囊中，再伺機而動。

事與願違。第二天一開盤，勢頭驟然開始走低，一天時間，劉軒的賬戶出現了 6,000 元的虧損。他不得不打消了賣出的決定，繼續觀望。

自大學開始，劉軒就是一個對收入十分敏感的孩子。他生於 2002 年，自小家裡不寬裕，兒時母親和父親離婚後，就帶著一雙兒女一起生活，靠著一份在縣城 5,000 元左右月薪的教師工作養家。

大學起，劉軒比同齡孩子多了些對掙錢的渴望和嗅覺。他在課餘陸續接兼職，寫過每個月 800 元的公眾號文案兼職，後來還和同學一起做短影音自媒體，好的時候一個月能賺到 1 萬元。

他投入股市的 6 萬元，便是他大學 4 年業餘打工的積蓄。

6,000 元的虧損，約等於他當一個月兼職收入。但劉軒說，他不後悔入市。他堅信這是牛市周期，入局沒有錯，錯的是他事先沒研究清楚交易規則，就貿然衝進去。

就像沉入水下，回本的基準線就是海平面。劉軒開始了他的等待。

在水下，張露等了兩年。故事的開頭是甜的。2022 年 10 月，她跟著微博上一位算命博主的推薦，嘗試著花兩三萬元買入了幾支股票。兩個月，她賬戶裡的股票市值上漲了 9,000 元。有時候，一天就能看到 1,000 元的盈利。

如今回看，張露將那段時間稱為「新手保護期」。

她覺得自己完全是瞎操作：「完全就是跟風，啥也沒看就無腦買。」

但就是這樣的她，在初入股市初期，生出了一種「自己是股神」、「賺錢好簡單」的感覺。

她是雲南一家國企中做文秘工作的普通員工，一個月薪資 6,000 元，和身邊大多數人無異。

她把錢投入股市之前，未接觸過投資、股市相關知識。

如果說入市初期的盈利，是僥倖，那麼後來，張露迎來驟然、長期的虧損，是必然。

自 2023 年 5 月開始，張露的賬戶就進入虧損狀態，之後一路縮水。最嚴重的時候，2024 年 7 月，她賬戶上的虧損額達到 22 萬元。

無人會為她的虧損「負責」。那位推薦股票的博主消失了。在他推薦的股票接連走跌後，花錢進群的會員，在薦股群裡群情激憤，一度聯合起來投訴那位博主。

自那之後，那位博主就消失了，張露也失去了炒股路上唯一的指引。

如今，張露自認是貨真價實的「韭菜」。她知道自己不懂，也不願花心思研究，空有撈錢幻想。在入市前所有美好構想落空之後，張露只有一個訴求——回本。

栗娜 2022 年跟著相親認識的未婚夫衝入了股市，至今，丈夫仍是她的炒股軍師。

原本在相識階段讓栗娜印象平平的未婚夫，因為一次意外閒聊，扭轉了自己在栗娜心中的形象。

當時，他在車上突然講起股票，栗娜很驚訝，「這不是賭博嗎？」男人說不是，他給栗娜介紹股市的玩法，分析當下行情，還講到自己的操作，給她看賬戶上的盈利。

栗娜第一次認識炒股的人，那些炒股知識她聽得迷迷糊糊，但男人說起股市運籌帷幄和成功戰績，令眼前這個男人釋放出一種魅力。

她覺得他「好不一樣，好厲害」。

經不住幾次三番誘惑，栗娜跟著他投了 3,000 塊進去。當時她月薪 6,000 元，當天就「紅」了 100 多塊。

最初的興奮感很難忘懷，100 塊的甜頭讓她初次嘗到股市的魔力，也讓栗娜對這個男人的崇拜升級。

陸陸續續地，她放了十幾萬進去。幾個月後，她的賬戶就有了 17,000 元左右的的浮盈。

那時，栗娜跟好朋友說自己在炒股，朋友勸她收手，她聽不進去。她對股市充滿信心，還想賺更多。

丈夫更是狂熱。他炒了兩年多，掙了三四萬。後來，每個月的工資一到賬，除了房貸和日常開銷，他統統投進股市。

一切順利的時候，栗娜感覺不到危險。

轉折來得猝不及防，2024 年開年後，丈夫突然接到裁員通知，緊接著，就是兩輪股票暴跌。栗娜的賬戶裡，蒸發了二十幾萬元市值。