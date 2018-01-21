萬點常態又屢創新高 投資人有疑慮 景氣難以捉摸

台股萬點成常態，2018 年開年迄今全球股市仍屢創新高，不過有投信業者針對旗下逾 2000 名客戶進行調查，結果發現，經歷去年全球股債大好之後，約 3 成投資人 (30.86%) 對今年景氣採取持平看法，另有 3 成投資人 (32.94%) 認為今年景氣難以捉摸，反映出投資人在強漲格局之後，極欲想了解下一步的投資方向。

摩根投信日前針對客戶進行調查，問到投資人對 2018 年景氣的看法，有約 3 成投資人 (30.86%) 對今年景氣採取「不好不壞」持平看法，另有 3 成投資人 (32.94%) 認為今年景氣「難以捉摸」，認為「先盛後衰」、「撥雲見日」與「扶搖直上」的各有 19.59%、12.08% 與 4.52%。

此外，投資人進行投資決策時，最關心的三個因素，首先是新興市場的景氣復甦速度 (16.45%)；其次為美元和新興貨幣走勢 (14.10%)；第三則為國際資金流向 (13.10%)。

摩根多重收益基金產品經理陳若梅表示，回顧 2017 年是相當特別的一年，儘管美國聯準會升息三碼並同時開啟縮表計畫，但受惠於強勁的全球經濟成長和企業獲利表現，搭配整體通膨未明顯增溫，推升風險性資產價格持續向上攻堅，除了全球股市齊步上漲，新興債和高收益債也同步有不錯的表現，使得無論股票、債券、外匯的波動度都來到金融海嘯來的相對低點。

陳若梅表示，開年之後在美股頻創新高中，投資氣氛仍然偏多，但超過 3 成投資人 (32.94%) 卻對今年景氣感到「難以捉摸」。她認為，由於市場永遠有波動，關鍵是能否在波動中掌握資本增值機會，建議投資人找出相對受惠產品和市場。面對新的一年，受惠全球經濟復甦，投資可以股優於債為主軸，但考量市場可能出現高檔震盪，建議透過多重收益基金，建構穩健成長的投資組合。

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