台中一年倒六家夜市 「沒特色」成致命傷

台灣夜市文化盛行，各地都有大小規模不一的夜市，但台中卻在短短的一年多的時間裡倒了 6 家大型夜市，其中幾間在開幕時場面盛大，動輒上百攤規模，但過了蜜月期後卻未能延續人潮，最後只能黯淡收攤。

綜合媒體報導，包括台中市大里文創夜市、北屯水湳經貿夜市、豐原圓富夜市、南區興大夜市、西屯環中夜市及妖怪夜市，都陸續在一年多的時間裡宣告收攤倒閉。對此，中華觀光文創市集交流協會胡姓理事長指出，其原因出在經營策略與夜市型態老舊、缺乏特色。

胡理事長指出，從去年收攤的夜市來看，大部分開幕時場面浩大，甚至還有邀請藝人演出助陣的，但蜜月期一過，人潮就漸漸衰退，主要原因還是多元性不足、攤販重疊性高且設備也未隨之升級。

此外，部分業者雖以「文創」來包裝，想吸引年輕族群，但整體經營策略仍維持在舊型態，導致「人家去過一次、就不會再次回流」。也有民眾表示，這類的空地型夜市逛起來較無聊，如果跟朋友吃飯聚餐的話，會比較傾向有在地商圈型態的逢甲、一中夜市等。

其實早在去年 5 月間，就有 PTT 網友發現許多夜市開幕沒多久就倒閉，當時網友們也都指出最大的原因在於「沒特色」，認為「都沒特色啊，賣來賣去都一樣」、「如果隨便說一個夜市，你可以說出其特色或知名小吃的話，這個夜市就比較活得下去」。

『新聞來源／NOWnews http://www.nownews.com/』