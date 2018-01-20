華爾街財報季收官：摩根士丹利坐穩「王位」 高盛再度低迷

摘要：華爾街第四季全線超預期。即便如此，華爾街巨頭們的固收依然慘不忍睹，稅改雖能從長遠提振盈利，但短期內造成的一次性費用也不少。面對持續向好的經濟，華爾街卻迎來了兩年來最大規模的裁員……

華爾街巨頭們的四季報已經相繼出爐，摩根士丹利再次擊敗高盛，在營收上「稱王」華爾街。

回顧 2017 年全年，第三季高盛「王者歸來」後不久，卻在第四季再次遭遇滑鐵盧，不僅輸給了大摩，還遭遇了六年來首次虧損。

從每股收益角度來看，華爾街各大銀行第四季表現均超出預期，其中聯準會在 12 月的再次升息功不可沒。

除了高盛，其他幾家銀行均實現了盈利。

從具體業務來看，低波動性依然讓華爾街巨頭們的固收業務損失不小，高盛在固收上的年增率降幅達到 50%；華爾街股票業務也出現下滑，但投行業務均出現增長。

稅改則讓華爾街在短期內或多或少付出了一次性費用，但市場普遍認為，從長遠來講，稅改的利多因素會逐漸釋放。

不過，也是由於波動性過低以及交易數量減少，上個季度華爾街出現了兩年來最大規模的「裁員潮」。

華爾街巨頭們的固收業務還好嗎？

作為華爾街巨頭們的重要收入來源，固定收益部分在 2017 年全年可謂慘不忍睹。

一方面是市場的低波動性，另一方面是低利率的影響——雖然聯準會在 2017 年升息頻繁，但對華爾街的固收業務來說，依然杯水車薪。

第四季，華爾街巨頭們的固收業務依然表現慘澹。年增率來看，華爾街五大銀行固收業務營收均出現不同程度下挫，高盛最明顯，年增率下降 50%；摩根士丹利也下降近 50%，摩根大通的下挫幅度超過 30%；花旗和美銀受到的影響相對較小，但也超 10%。

（單位：億美元，括號內為年增率變化幅度；數據來源：各銀行公開數據；制表：華爾街見聞）

（備註：高盛和美銀的數據為固收、外匯和大宗商品項目，其餘銀行為固收項目。）

不過，投行業務則為各大投行挽回了一些收益，除了摩根士丹利之外，其他四家均在投行業務上出現了兩位數的增長。不過，在股票業務上，各家銀行卻也出現了下挫。

巨頭們計提了多少稅改一次性費用？

投資者往往僅僅關注稅改可能給華爾街巨頭們帶來的種種好處，但卻忽視了由此產生的一次性費用。

但是，稅改最直接的影響就是在去年第四季，讓華爾街各大銀行有了或多或少的一次性費用計提，其中付出代價最大的是花旗銀行。

在華爾街，六大銀行因稅改造成的減計從 1.83 億美元到 220 億美元不等。其中，富國和摩根士丹利的計提數額最少，均不到 10 億美元，摩根大通和美銀的計提分別為 24 和 29 億美元，高盛則計提了 44 億美元。六大行中，花旗計提最多，高達 220 億美元。

Morningstar 的分析師 Jim Sinegal 擔心，花旗尚未從金融危機中恢復正常狀態，其「向核心盈利水平的進展緩慢」，要想恢復往日的盈利能力，花旗恐怕還有很長的路要走。

（數據來源：各銀行公開數據；制表：華爾街見聞）

稅改將讓華爾街盈利多少？

雖然短期內稅改導致了不少一次性費用，但長遠來看，稅改將進一步提振華爾街的盈利能力。

雖然本輪經濟周期已經進入後半程，但在稅改的刺激下，2018 年華爾街巨頭們依然有望保持較高的盈利水平。

不過，各大銀行在 2018 年的盈利預期明顯低於前三年。過去三年中，華爾街六大行平均利潤率均在 25% 以上，花旗和富國甚至達到了 30% 以上。然而即便有稅改護持，2018 年華爾街的盈利能力也將出現明顯下滑。僅有花旗一家預計能拿到 25% 的利潤率，摩根大通和富國兩家銀行的利潤率甚至不及 19%。

（數據來源：各銀行公開數據；制表：華爾街見聞）

稅改除了能保證盈利水平，Sinegal 認為，更重要的是，稅改能夠確保銀行較高的資金流動性。

經濟好代表着鐵飯碗？

經濟向好，是不是意味著在華爾街工作就可以高枕無憂？

答案並非如此。

由於利率低下，以及交易速度放緩，各家銀行發現需要的交易員人數並沒有那麼多。因此，去年第四季，華爾街出現了一波「裁員潮」，六大銀行的裁員人數是 2015 年第四季以來最多的，當季失去工作的華爾街人員達到了 8 千人。

（數據來源：各銀行公開數據；制表：華爾街見聞）

未來看什麼？

首先，對華爾街來說，未來一段時間，低波動率恐怕還將持續。和 2016 年不同，那時候由於英國脫歐、美國大選等因素，市場波動率比較大。但華爾街已經一年多沒有經歷過這樣風生水起的日子了。正如上文所言，過於平靜的市場一方面嚴重影響了固收業務，另一方面，甚至已經波及到了華爾街的就業。

第二，稅改實施以來，除了短期內造成銀行出現或多或少的減計之外，從長遠來看，稅改無疑是個利多。據彭博計算，根據過去三年的納稅情況，新的稅率可能會使華爾街五大投行的年度利潤增超 100 億美元。摩根大通則表示，預計新的稅法將降低其明年的有效稅率至 19%，幾乎相當於節省了 2016 年所繳稅款的三分之一。據 S&P Capital IQ 統計，稅改法案落地後，分析師將 2018 年金融機構盈利增速預期中值上調了 75%。

基於樂觀的盈利預期，多家投行表示將增加分紅並進行股票庫藏股。花旗 CEO Mike Corbat 重申，該行總額達 600 億美元的股票分紅和庫藏股計劃將不會受到稅改的影響。摩根大通 CEO 戴蒙表示，摩根大通將增加對「員工、客戶和社會」的投資；首席財務官 Marianne Lake 在分析師電話會議中建議增加股息和股票庫藏股。美國銀行去年 12 月已經宣布，將在 6 月宣布的 129 億美元股票庫藏股計劃上再追加 50 億美元。不少投行還表示將為部分員工提供額外獎金。

從各銀行的角度來看，除了花旗恢復盈利能力尚需時日外，未來各銀行的走勢也不盡相同。

對摩根大通來說，雖然其受益於穩定的經濟增長，但穩定的利率和信貸環境也限制了其盈利能力。

美國銀行也將持續受到低波動性的影響，各項收益可能會持續走低，同時，收益可能會用來回報股東。

相比之下，高盛和摩根士丹利則似乎在低波動性的當下找到了轉型之路。

2017 年，高盛經歷了六年來的首次虧損，問題的核心在於固收不保。但投行業務如火如荼，高盛甚至開始放下身段，開展了不少面向散戶投資者的業務。

對摩根士丹利來說，雖然固收領域表現慘澹，但是財富管理領域依然可能為其創造更多利潤。第四季，摩根士丹利的財富管理業務營收達 44 億美元，年增率增長 10%。

『新聞來源／華爾街見聞』