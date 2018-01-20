美股盤後─未在意政府關門擔憂 S&P 500與Nasdaq創新收盤高點

投資人擺脫了政府可能關門的擔憂，美國股市週五收高。S&P 500 與 Nasdaq 均創新收盤高點。

分析師說，政府關門的展望並未能阻止股市的漲勢，投資人並不擔憂，認為美國企業的基本面一直都健全。



道瓊工業平均指數收高 53.91 點或 0.21% 至 26071.72。

Nasdaq 指數收高 40.33 點或 0.55% 至 7336.38。

S&P 500 指數收高 12.27 點或 0.44% 至 2810.30。

費城半導體指數收高 1.47 點或 0.11% 至 1372.03。

週四，眾院通過了一項法案，避免政府關門。現在，該法案來到了參院，需有 60 票才能將該法案送至川普總統桌上。但共和黨在參院僅有 51 席。

歷史上，政府關門將會導致股市短期回檔。美國預算管理局局長 Mulvaney 週五說，政府關門的機率為 50 對 50。

高盛認為，政府關門的機率為 60%，該銀行在發布的報告中說，關門的可能性較大，因為雙方似乎都認為，政府關門對他們有利。

本週，股市的波動率增加。週二，股市出現重大反轉，主要指數盤中創新高點，終場却告收低。

但本週，主要指數仍上漲。道瓊本週上漲了 1%，S&P 500 與 Nasdaq 亦分別上漲了 0.9% 與 1%。

財報季本週進入高峰，大多企業公布財報均高於預期。週五上午為止，已公布財報的企業中，79% 獲利高於預期，89% 營收高於預期。

分析師說，本財報季當能證實全球成長持續同步，也能清楚顯示稅改對企業獲利的影響。

過去四週，投資人投入股票基金的金額創下新高。今年以來，股市上漲約 5%。