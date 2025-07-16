小摩花旗富國銀行Q2業績優異！專家：美經濟韌性超預期 但三大風險正在累積

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-07-16 18:00

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根據摩根大通周二 (15 日) 公布的最新財報，該投行今年次季基礎業務全面開花，淨利息收入年增 2% 至 233 億美元，交易與投行業務雙線飄紅。

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摩根大通執行長傑米戴蒙也一改往日悲觀論調，公開稱美國經濟已實現軟著陸，該投行經濟學家也撤回先前「經濟衰退」的預測，認為消費與商業活動展現出驚人韌性。

富國銀行和花旗集團也不甘示弱，獲利與營收雙雙突破預期，資產管理巨頭貝萊德更創下歷史性里程碑，管理資產規模突破 12 兆美元大關，顯示市場資金仍源源不絕。

三大引擎驅動華爾街「逆勢成長」，一是交易業務拜美國總統川普延後「解放日」關稅決定，引發第二季初市場劇烈震盪，但摩根大通交易部門抓住機遇，在股市債市波動中獲利頗豐，隨著企業趁低利率環境大舉發債，投行手續費收入也大幅增加。

第二個引擎則是消費市場「高溫不退」。儘管關稅推高部分商品價格，美國民眾消費熱情未減，摩根大通信用卡消費額成長 7%，花旗品牌卡消費提升 4%，且消費者信用卡債務規模擴大並未引發壞帳危機。

第三大引擎為政策紅利持續釋放，美國國會通過的稅改法案減輕企業稅負，直接刺激商業活動。

然而，繁榮表像下隱藏著許多風險。

通膨壓力悄悄累積，美國勞工部數據顯示，6 月消費者物價指數 (CPI) 年增率已達 2.7%，較 5 月明顯攀升。根據摩根大通預測，若川普最新威脅的 30% 對歐關稅落地，通膨率恐將再跳增 0.4 個百分點。

零售巨頭此前已明確表示漲價不可避免，消費者恐承擔 70% 的關稅成本。

雖然關稅生效日期延後至 8 月，但川普近期接連放話威脅巴西、歐盟和墨西哥，富國銀行對此發出警告稱市場價格已透支樂觀預期，任何協議破裂都將引發劇烈回檔。