聯準會金融監管一把手：首份為華爾街減負路線圖發布 正撰寫沃爾克規則2.0

摘要：聯準會主管監管的一把手 Randal Quarles 發表了首份有關華爾街監管改革的重量級演講，希望改革「生前遺囑」和壓力測試為銀行業造成的負擔，建議改寫槓桿率要求，並首次表明正在撰寫簡化版的沃爾克規則 2.0，推動美國銀行股收漲，高盛和摩根士丹利漲超 2%。

周五美股收盤前，聯準會主管金融監管的副主席 Randal Quarles 一倍重要講話，直接令美國銀行股收漲。高盛漲超 2%，美國銀行創 2008 年 10 月 6 日以來最高，摩根士丹利收漲近 3%。

在去年 10 月被任命為聯準會主管監管的一把手之後，這是公開講話並不多的 Quarles 首份有關華爾街監管改革的重量級主旨演講。分析師注意到，這份演講的範圍很廣，議程設置的野心也不小。

這份新時代聯準會的放寬銀行業監管路線圖，旨在為華爾街減負，包括了簡化資本金要求、改革金融危機後施加的交易限制，並將大幅變更聯準會主導的壓力測試和資訊披露方式等。

Quarles 在對美國律師協會的演講中表示，金融危機後的從嚴監管，確實造就了更為健康和更有韌性的美國金融系統，但過度複雜的監管條例不免令業內困惑，也不能增進整體系統的安全性目標。

他希望能在不削弱監管資本框架的同時，「有意義地簡化」對大型銀行的損失吸收能力要求，重新撰寫對大型銀行的槓桿率規定，進一步區分對全球化的系統重要性銀行（G-SIB）和其他借貸金融機構的流動性監管要求，簡化對銀行資本金比例的規定等。

他還首度表明，美國五大監管機構正在合作撰寫「沃爾克規則」的 2.0 版本，而且是聯準會的優先改革事項，未來或將允許銀行利用參加聯邦存款保險的資金進行自營交易、投資對沖基金或者私募基金。不過「全面和切實的」改寫任務較為繁重，近期不會馬上出台相關新規。

英國《金融時報》指出，這基本是高盛遊說力量的勝利。由於高盛的交易業務收入欠佳，急需改變業務模式來提高收入。其他大型銀行也認為沃爾克規則不夠透明且過於複雜，限制了他們的做市能力。

彭博社指出，Quarles 還回應了兩個最令華爾街頭疼的監管政策：生前遺囑（living will）和壓力測試。他建議將銀行「生前遺囑」提交聯準會的考核期限從每年度改為兩年一次，並支持國會抬升參加壓力測試的銀行資產規模門檻（之前為 500 億美元），力爭為地區和中型銀行減負。

他表示：「我個人認為，聯準會對壓力測試的資訊披露還可以更進一步，現在的披露情況不能為金融機構提供足夠的清晰度，即央行究竟使用何種模型來進行資本約束。」此前曾有批評人士稱，聯準會的壓力測試不亞於「黑箱操作」，美國國會也一直要求增加測試標準的透明度。

Quarles 表示，正在與同事們共同建立金融危機後更好的管理制度，隨著時間推進會有更多進展，目標是迎接一個「更有效率、更為透明和更加簡化」的監管框架，似乎暗示監管層面與葉倫時代的聯準會將大有不同。

受此消息推動，美國銀行股普遍收漲，高盛收漲 2.05%；美國銀行收漲 0.76%，創 2008 年 10 月 6 日以來收盤新高至 31.72 美元，本周累漲 1.7%；花旗集團收漲 1.18%；摩根大通微跌 0.22%，仍接近 1 月 18 日所創收盤新高 113.26 美元；摩根士丹利收漲 2.9%，刷新 2007 年 11 月 2 日以來高位至 57.46 美元，本周累漲 4.25%。 富國銀行收漲 0.42%，報 64.22 美元，連續三天刷新收盤紀錄。

『新聞來源／華爾街見聞』