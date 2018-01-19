外資又開槍 台光電今年成長趨緩 下調目標價至120元

雖然銅箔基板 (CCL) 傳出調高售價 3-5% 的訊息，但美系外資則認為 CCL 廠台光電 (2383-TW) 今年成長力道薄弱，加上股本膨脹稀釋獲利，估今年稅後純益 30.4 億元，每股純益 9.5 元，年增僅 4%，下修其目標價由 130 元調降到 120 元。

市場傳 CCL 廠將調產品高售價，此一因玻纖、銅價上漲為催化劑造成的 CCL 廠調價動作，對台光電今年的業績成長助益不大，預估其首季營收在 52-53 億元間，將呈現年減及季減 8% 的幅度，2018 年全年營收預估在 239.06 億元，較去年只有 1.3% 成長幅度。

台光電 2017 年 9 月起營收呈現逐月衰退，單月也較前一年同月出現衰退，2017 年全年營收 236.1 億元，年增 6.98%，但美系外資預估台光電 2018 年全年營收在 239.06 億元，較去年只成長 1.3% ， 2017 年全年純益預估 29.2 億元，每股純益為 9.14 元，2018 年全年稅後純益預估 30.4 億元，每股純益為 9.5 元，年增 4%。

台光電 2017 年前 3 季財報營收 178.89 億元，毛利率 25.53%，稅後純益 22.24 億元，每股純益為 6.97 元。