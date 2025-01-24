Fed利率將按兵不動 觀察強勁就業市場與通膨回落
鉅亨網編譯段智恆 2025-01-24 20:03
路透周五 (24 日) 報導，在去年 12 月的會議中，美國聯準會 (Fed) 官員對通膨的回落進展感到擔憂，並且觀察到就業成長出現波動，顯示可能有疲弱的跡象。然而，隨著近期的經濟數據顯示通膨將繼續下降，就業市場也持穩，Fed 對經濟前景的信心逐漸回升，下周貨幣政策會議可能維持利率不變。
通膨降溫趨勢明顯
根據最新的消費者物價指數 (CPI) 報告，儘管去年 12 月的通膨略有上升，但主要是受能源價格波動的影響，而 Fed 通常會排除這些變動來分析基本的物價走勢。扣除食品和能源的核心通膨率小幅下降，更重要的是，根據 CPI 和個人消費支出 (PCE) 物價指數的數據，通膨年增率在去年 12 月大約維持在 2% 左右，接近 Fed 的目標。
此外，Fed 官員認為，隨著 2024 年初的高通膨數字逐步被剔除，基數效應將有助於進一步壓低通膨。
就業市場穩定
儘管在 2024 年初就業成長放緩，Fed 主席鮑爾在去年 12 月會議後表示，勞動市場的下行風險已經減少並且仍然保持穩定。根據最近的數據，2024 年 12 月美國新增約 25 萬就業人數，失業率降至 4.1%。這些數據顯示就業市場仍然強勁，讓 Fed 目前不急於進一步降息。
經濟前景與政策方向
隨著通膨和就業數據的改善，Fed 有可能在 1 月的會議上保持利率不變。市場普遍預期，Fed 將維持目前 4.25%-4.50% 的基準利率，並觀察是否需要進一步調整。政策的不確定性仍存在，特別是川普政府上任後可能對進口價格、勞動力市場以及監管環境帶來的變化，但目前的經濟數據支持 Fed 對未來幾個月的樂觀看法。
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