大陸限廢令 湖北榮成部分紙機停機 影響產能逾10萬噸

榮成 (1909-TW) 子公司湖北榮成再生科技受大陸限縮進口固體廢棄物政策，導致榮成尚未取得廢紙許可證影響，董事會決議部分紙機停機計劃，預估影響湖北榮成產量約 10.3 萬噸。

榮成表示，湖北榮成一期上低碳造紙產能為 85 萬噸，三台紙機於去 (2017) 年第三季開始順利 進行投產，其中一號紙機 (PM1) 年設計產能為 45 萬噸，原計劃使用進口廢紙生產高耐破、高潔淨、高環壓的高品質 3A 牛皮箱板紙。因湖北榮成是新設立的公司，其紙機及熱電需先通過環保驗收作業，才能依規申請進口廢紙許可證。

湖北榮成 17 年第三季依計畫順利投產後， 由於有環保驗收需跨過 17 年底才能完成審查作業的問題，造成湖北榮成無法於 17 年底即啟動申請進口廢紙許可證。榮成強調，而此特殊狀況只會發生在新公司，只此一次以後不會再發生。



榮成表示，自去年以來，湖北榮成即全數以在地廢紙進行投料生產 B 級箱板紙，但因大陸限縮進口固體 廢棄物政策，使得在地廢紙價格維持高檔，以致生產成本無法有效減降。另因湖北榮成在尚未取得進口廢紙許可證之前，無法依原先計劃生產 3A 紙種，致使單季獲利時間較原先預期延後。



榮成表示，湖北榮成除加速進口廢紙許可證的取得時間外，另為配合新紙機投產後的初次檢修調適作業， 因此湖北榮成董事會決議自即日起進行一號機的檢修維護，計劃停機時間至 2018 年 4 月中旬，預估影響湖北榮成產量約 10.3 萬噸，營業額減少約新台幣 16 億元，占公司去年自結合併營收 462.02 億元的比重約 3.46%。