台光電2024年全年營收以 643.79億元創新高 年增55.9%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 16:20

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高階基材 (CCL) 廠商台光電 (2383-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，在市場需求不停歇且台光電加速擴充產能之下，2024 年 12 月台光電營收 64.1 億元，改寫單月營收歷史新高，月增 1.17%，年增 48.81%，台光電 2024 年全年營收 643.79 億元，創新高，年增 55.9%。

台光電 2024 年第四季營收 185.64 億元，創新高，季增 6.31%，年增 44.1%。

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台光電 2024 年前三季營收及稅後純益都已超過公司史上的任何年度，第三季稅後純益 25.16 億元，季增 3.3%，年增 24.42%，每股純益 7.3 元，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元，並將投資百億元在台擴廠。

同時，台光電在台原規劃新設的大園廠及研發中心投資也正式啟動，董事會通過投資桃園大園新廠資本支出 81.09 億元，這也是新投資東南亞馬來西亞新廠後的另一重大投資。