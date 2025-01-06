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台光電2024年全年營收以 643.79億元創新高 年增55.9%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-01-06 16:20

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台光電2024年全年營收以 643.79億元創新高年增 55.9%。(鉅亨網記者張欽發攝)

高階基材 (CCL) 廠商台光電 (2383-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，在市場需求不停歇且台光電加速擴充產能之下，2024 年 12 月台光電營收 64.1 億元，改寫單月營收歷史新高，月增 1.17%，年增 48.81%，台光電 2024 年全年營收 643.79 億元，創新高，年增 55.9%。

台光電 2024 年第四季營收 185.64 億元，創新高，季增 6.31%，年增 44.1%。


台光電 2024 年前三季營收及稅後純益都已超過公司史上的任何年度，第三季稅後純益 25.16 億元，季增 3.3%，年增 24.42%，每股純益 7.3 元，前三季稅後純益 69.31 億元，年增 97.87%，每股純益 20.14 元，並將投資百億元在台擴廠。

同時，台光電在台原規劃新設的大園廠及研發中心投資也正式啟動，董事會通過投資桃園大園新廠資本支出 81.09 億元，這也是新投資東南亞馬來西亞新廠後的另一重大投資。

台光電指出，台光電除既定 2025 年馬來西亞廠增加 60 萬張月產能，2026 年中山廠增加 60 萬張的月產能外，黃石廠再增購設備在現有廠內添加 30 萬張月產能，預計在 2025 第二季末開始量產，2025 年將增加約 20% 的產能，2026 年增加約 15% 產能，為全球及本地客戶提供服務，以穩固台光集團在未來繼續維持在此高階網通低損耗材料世界第一的地位。

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