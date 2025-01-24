〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人情緒謹慎

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-01-24 22:48

‌



美股主要指數周五 (24 日) 漲跌互現，在關鍵經濟數據公布前，投資人情緒謹慎；波音 (BA-US) 開盤小漲 0.5%，此前該公司發布獲利預警，盤前股價走低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 60 點或 0.15%，那斯達克綜合指數漲近 20 點或近 0.1%，標普 500 指數漲 0.06%，費城半導體指數跌近 0.8%。

‌



川普在接受福斯新聞採訪時表示，他寧願不對全球第二大經濟體中國徵收關稅。他迄今為止也未對歐洲徵收關稅，儘管他警告可能會對加拿大和墨西哥徵收稅。

美元指數周五下跌 0.4%，並有望迎來 14 個月以來最大的單周跌幅。亞洲和歐洲股市上漲，黃金價格接近創歷史新高，報每盎司 2,781 美元。

AXA 投資管理公司核心投資部門首席投資官 Chris Iggo 表示：「現在仍處於初期階段，但川普總統的言行並未引發金融市場的負面反應。」他補充道：「相反，保持投資是有回報的。」

另一方面，日元兌美元走強。日銀 (日本央行 / BOJ) 自去年 7 月以來首次升息，且央行總裁植田和男對下一次升息的時機語帶保留。

截至台北時間周五（24 日）22 時許：

焦點個股：

艾司摩爾 (ASML-US) 早盤股價下跌 0.11%，至每股 745.43 美元

艾司摩爾 (ASML) 將於下周三 (29 日) 公布 2024 會計年度第四季與全年財報。該公司目前面臨來自主要客戶支出計畫不確定性、全球市場需求疲軟及地緣政治風險等多重挑戰。華爾街分析師預期估艾司摩爾 2024 會計年度全年營收約為 322 億歐元 (338 億美元)，這一數字略低於該公司先前指引的中間值。

諾和諾德 (NVO-US) 早盤股價上漲 9.14%，至每股 88.51 美元

丹麥製藥巨擘諾和諾德 (Novo Nordisk) 周五股價狂飆逾 10%，重新成為歐洲市值最高的公司，此前該公司宣布一款實驗性減重注射劑在臨床試驗中幫助患者減重 22%，提振投資人信心。

美國運通 (AXP-US) 早盤股價下跌 1.98%，至每股 319.42 美元

美國運通周五 (24 日) 公布第四季獲利成長 12%，原因是節日期間刷卡旅行和線上購物的消費者增加。在利率下降的環境下，假期季節的強勁表現幫助美國運通維持了消費量。截至 12 月 31 日當季，該公司獲利從去年同期的 19.3 億美元或每股 2.62 美元增至 21.7 億美元或每股 3.04 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 1 月製造業 PMI 初值報 50.1，預期 49.7，前值 49.4

美國 1 月服務業 PMI 初值報 52.8，預期 56.5，前值 56.8

美國 1 月綜合 PMI 報 52.4，前值 56.8

美國去年 12 月成屋銷售年化總數，預期 419 萬戶，前值 415 萬戶

美國去年 12 月成屋銷售年化月增率預期 0.5%，前值 4.8%

美國 1 月密大消費者信心指數終值預期 73.2，前值 74.0

華爾街分析：