台灣主要報紙重要財經新聞 2018年1月19日

台積電董事長張忠謀昨（18）日主持退休前最後一場法說會，釋出今年營收強勁成長的正面訊息。台積電去年每股純益 13.23 元，再創新高，張忠謀表示，今年高速運算（HPC）、物聯網及車用電子訂單強勁，上修年營收年增幅 10% 至 15%，超乎預期。

月薪 3 萬元以下明年起免繳所得稅！立法院昨三讀通過《所得稅法》修正案，大幅提高綜合所得稅標準扣除額、薪資所得特別扣除額共 10.2 萬元，未來年薪低於 40.8 萬元、約月薪 3 萬元以下者將免繳所得稅。為刺激生育，5 歲以下幼兒家庭原可享 2.5 萬元特別扣除額，提高到 12 萬元。另身心障礙扣除額也提高到 20 萬元。此次稅改共 542 萬上班族受惠，約達整體報稅戶 9 成，4 項扣除額增幅也是史上最大。

中國大陸昨（18）日公布 2017 年經濟數據，在消費帶動下，去年經濟成長 6.9％，高於市場預期，也是自 2011 年 GDP（國內生產毛額）增速放緩後首度回升。專家預測，今年大陸經濟成長將放緩至 6.7％，但經濟體質可望進一步改善。

聯合報

M503 爭議發酵 兩岸春節疏運大衝擊

大統混油案團訟里程碑 每人獲賠 1.5 萬將入帳

兆豐 再度被美重罰 8.6 億台幣

近半上班族年薪不到 40.8 萬… 減稅不如解決低薪

經濟日報

台積看今年 營收大增 15%

減稅大紅包來了 四扣除額大幅調高

股利課稅 大戶分開算 散戶要併計

蘋果日報

史上最大減稅 月薪沒 3 萬 免繳稅

張忠謀感性道別：會想大家

蘋果宣布 5 年內 在美投資逾 8900 億

中國時報

月薪 3 萬以下 明年起免繳稅

天天拔鵝毛 工商界譙騙選票

張忠謀感性告別 我會想念大家

台積電氣勢旺 股價挺進 300 元

工商時報

稅改三讀 個人、股利大減稅

蘋果三劍客助攻 資金大浪來襲 台股創高

陸經濟成長加速了 7 年首見

自由時報

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金管會不排除再金檢、處罰兆豐銀