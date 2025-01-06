營收速報 - 台光電(2383)12月營收64.10億元年增率高達48.81％
鉅亨網新聞中心 2025-01-06 15:15
今年1-12月累計營收為643.79億元，累計年增率55.9%。
最新價為620元，近5日股價下跌-4.13%，相關零組件業下跌-2.22%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3273 張
- 外資買賣超：+3324 張
- 投信買賣超：-677 張
- 自營商買賣超：+626 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/12
|64.10億
|49%
|1%
|24/11
|63.36億
|50%
|9%
|24/10
|58.18億
|34%
|-2%
|24/9
|59.41億
|37%
|3%
|24/8
|57.41億
|48%
|-1%
|24/7
|57.82億
|59%
|10%
台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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