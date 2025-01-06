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鉅亨速報

營收速報 - 台光電(2383)12月營收64.10億元年增率高達48.81％

鉅亨網新聞中心 2025-01-06 15:15


台光電(2383-TW)今天公告2024年12月營收為新台幣64.10億元，年增率48.81%，月增率1.17%。

今年1-12月累計營收為643.79億元，累計年增率55.9%。

最新價為620元，近5日股價下跌-4.13%，相關零組件業下跌-2.22%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+3273 張
  • 外資買賣超：+3324 張
  • 投信買賣超：-677 張
  • 自營商買賣超：+626 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/12 64.10億 49% 1%
24/11 63.36億 50% 9%
24/10 58.18億 34% -2%
24/9 59.41億 37% 3%
24/8 57.41億 48% -1%
24/7 57.82億 59% 10%

台光電(2383-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為銅箔基板。黏合片。多層壓合板。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報12月營收台光電

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