CCL廠尚茂獲大拓- KY入主 將全面改選董監

尚茂 (8291-TW) 今 (17) 日公告，由於大拓 - KY(8455-TW) 持股將達 51.6%，因此原任董事長黃敏恭請辭，改派原任董事周椿樑接任董事長，新任總經理則由大拓 - KY 董事長佐佐木 Beji 出任，人事案待交割完成後生效；尚茂預計 3 月 9 日召開股東臨時會，將全面改選董監事。

大拓 - KY(8455-TW) 日前公告，以每股 6.5 元現金公開收購銅箔基板 (CCL) 廠尚茂電子 (8291-TW) 普通股，收購期間在 1 月 15 日屆滿，參與應賣數量約 3.9 萬張，占尚茂發行股數約 51.6%，尚茂將在交割後改派董事長及總經理，並將在 3 月 9 日召開股東臨時會全面改選董監事。

大拓 - KY 入主尚茂，也是自 2008 年台灣正式開放外國企業來台申請第一上市 (櫃) 後，第一宗由外國來台掛牌公司發起的公開收購案並入主。

大拓 - KY 主要經營電機、電子零組件販賣業務、工廠自動化設備製品組裝及工業嵌入式電腦組裝業務，產品應用領域涵蓋。目前股本為 2.52 億元，營運主體為子公司日本大拓，日本大拓成立於 1957 年，前身為大藤電機株式會社，員工人數 76 人，主要經銷代理東芝、豐田自動、發那科產品，另外還有經銷代理日本貴彌功、夏普、凌華日本子公司產品。

尚茂目前股本為 7.6 億元，截至去年第 3 季止的每股淨值為 4.57 元，前 3 季財報營收為 5.82 億元，毛利率 10.14%，稅後淨損 196 萬元，每股淨損 0.03 元。尚茂 2011 年 11 月 29 日上櫃掛牌，除當年稅後純益 244 萬元，每股純益 0.04 元，2012 年起至去年第 3 季都屬虧損狀態。

尚茂的原有大股東包括兆豐商銀持股 14.4%，厚生 (2107-TW)) 持股 8.24%，榮化 (1704-TW) 持股 6.65%；其他重要股東包括歐華創投、育華創投等。