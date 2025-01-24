〈台幣〉川普喊喊降息 封關日收32.682元 升值8.8分

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-24 18:15

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台北匯市今 (24) 日封關，由於美國總統川普呼籲聯準會立刻降息，再加上日銀宣布升息 1 碼，主要亞幣強勁反彈，新台幣終場收在 32.682 元，升值 8.8 分，不過，台北外匯經紀公司成交值縮至 9.13 億美元，以年前的實質拋補居多；統計龍年貶值約 4.3%。

新台幣今日以 32.76 元、升值 1 分開出後，最高來到 32.678 元，但一度轉貶，低見 32.78 元，終場收在 32.682 元，全日高低價差 1.02 角，波動相較其他亞幣平穩。

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主要亞幣強勁彈升，泰銖升值多達 0.8%，人民幣和星元也強彈超過 0.6%，韓元升 0.4%，日元升逾 0.35%，新台幣升 0.27%。

川普在瑞士達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 上表態，呼籲聯準會立刻降息，而若自己的意見與聯準會主席鮑爾不同，一定不會沉默而對外公開。

日銀則表示，有必要根據經濟和物價的發展來提高利率，逐步分階段提高利率是合適的做法。