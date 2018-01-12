〈觀察〉玻纖市場供應缺口浮現 首季CCL廠補庫存面臨考驗

PCB 上游原物料玻纖一貫廠富喬 (1815-TW) 股價漲幅猛烈，主要因素來自中國大陸玻纖紗報價自第 3 季起翻揚，整體玻纖紗市場甚至由去年第 4 季到目前仍呈現短缺局面，造成玻纖布廠無原料紗可織，在 PCB 上游原物料市場形成玻纖布供應的缺口。

就去年而言，是印刷電路板 (PCB) 需求旺盛的一年，並帶動製程設備業、原物料的需求暢旺，中國大陸玻纖紗市場在第 3 季由谷底向上翻揚，到了第 4 季時市場需求未減，但中國大廠建滔在 10 月初就率先冷修 1 座窯，使得電子級玻纖紗、布供應吃緊。

再加上，富喬虎尾玻纖紗廠自去年 10 月 23 日停爐冷修，雖然目前已恢復生產，但整體玻纖紗市場在去年第 4 季累積至今，供需吃緊情形仍然難解，富喬本身玻纖布廠對玻纖紗需求仍有無法被完全滿足的情況發生，造成富喬去年 12 月營收較 2016 年同月下滑 9.95%。

就玻纖產業本身產業慣性來看，歷年第 3 季為需求最旺的時期，第 4 季客戶端在消化本身庫存之後，翌年第 1 季是補庫存重要時點，但 2018 年開年以來的玻纖紗市場供應吃緊狀況加劇，預料恐將帶動另一波 PCB 上游原物料報價上揚的走勢。

值得重視的是，第 2 季隨即將進入玻纖市場的需求淡季，玻纖布報價目前的醞釀漲價情況若成真，其漲幅也將不致過鉅，而玻纖布廠主要也將以先滿足 CCL(銅箔基板) 廠主力客戶端的需求為主。

富喬股價在短短 15 個交易日中的股價上漲 50%，除玻纖紗的層面外，支撐股價走揚力道也來自該公司董事會決議在明年 2 月 12 日前在每股 15-23 元的價格區間，買回 1 萬張庫藏股用於註銷股本。