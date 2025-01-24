〈房產〉還有新一波金龍海嘯？央行提防農會恐成打炒房破口

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-01-24 18:31

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中央銀行今 (24) 日公布第四季理監事會議會議記錄，可看出未實施第八波打炒房措施的原因，數位理事在會中均表態，被視為「金龍海嘯」的第七波選擇性信用管制措施有初步成效，後續視情況調整；值得注意，央行理事們除了關注融資租賃公司資金動態，也提及「應避免農會信用部成為另一個打炒房的破口」。

多位理事認為，依據預售屋交易量、交易價格和房貸利率等部分房市指標顯示，第七波選擇性信用管制措施有初步成效，宜暫停推出新管制措施，先密切觀察後續發展狀況，再視情況進行調整。

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有位理事指出，未來本行工作重點有二，第一，在道德勸說方面，央行將持續審視各銀行自主管理不動產貸款每季具體改善方案執行情形，並督促其積極落實；第二，央行近期辦理金融機構不動產抵押貸款業務專案檢查，已發現主要缺失態樣，未來將加強辦理專案檢查，並要求銀行落實本行規定及改善缺失。

由於部分銀行承做不動產放款已接近銀行法第 72 條之 2 規範上限，因此，有銀行資金透過融資租賃公司流入房市，而成為打炒房的破口，使金管會積極金融檢查，並要求各銀行對融資租賃公司授信設下四道防線，以避免銀行資金最終仍流向不動產市場，特別是土建融。

此外，該理事指出，發現部分土建融和房貸的資金來自農會信用部，將視需要加強檢查與管理工作，以避免農會信用部成為另一個打炒房的破口。

另位理事認為， 6 月和 9 月接續推出第六、七波選擇性信用管制措施，的確對市場造成一些影響，若有必要，未來再行調整管制措施。