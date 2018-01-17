Gartner：2018年IT投資將成長4.5% 上看3.7兆美元

據數據分析企業 Gartner 公佈，預計 2018 年全球 IT 產業投資將上看 3.7 兆美元，較 2017 年成長再 4.5%。但 Gartner 亦同時呼籲，英國脫歐、匯率波動過大、及全球經濟的健全都是 2018 年的不穩定因素。

Gartner 分析部門副總裁 John-David Lovelock 在報告上提道，網路商城、區塊鏈技術、IoT 物聯網、AI 人工智慧、及機器學習將帶動下一波的 IT 投資大潮。

報告指出，企業軟體將是 2018 年最具有成長的投資區塊，有望上看 9.5% 的年增率 YoY，同時 2019 年還將成長 8.4% 至 4210 億美元。Gartner 預計主要的投資項目是「軟體即服務」(Software as a Service，SaaS) 區域，如金融管理系統、人資管理系統、及分析系統等。

全球 IT 投資 預測 / 圖：Gartner

此外，設備投資將於 2018 年成長 5.6%，延續 2017 年的 5.7% 成長。雖然設備的整體購買量將微微下滑，但手機單價的上升及更換週期的來臨，將使設備銷量提升。

據了解，iPhone 8 及 iPhone X 在 2017 年的衝擊量較小與預期相符，但 2018 年蘋果 (AAPL-US) 類設備預計有 9.1% 的銷量漲幅。

Gartner 認為 2018 年 PC 銷量將持平。

Lovelock 提道，4 年內與人工智慧有關的產業價值將達 2.9 兆美元，節省 62 億個人工小時，提高效率。