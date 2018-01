美學名藥市場「逆風」 全球藥品市場2017年年成長率僅1.9%

根據全球市場研究機構 TrendForce 統計,受到美國學名藥市場萎縮影響, 2017 年市場規模約為 1.13 兆美元,年成長率僅有 1.9%,預期全球藥品市場規模到 2018 年全球藥品市場規模可達約 1.17 兆美元,2022 年可達約 1.44 兆美元,2017~2022 年複合成長率 (CAGR) 為 4.9%。

TrendForce 生技產業研究副理劉適寧指出,觀察美國政府醫藥政策方向,主要著力於醫藥創新與藥價抑制的推動。美國 FDA 在 2017 年新藥核准量觸底反彈,核准量高達 46 款,一舉超過 2015 年成為自 1996 年以來新藥核准量最多的一年,這也反應出美國政府的政策方向,朝向優化法規監管、加速新藥上市發展。

此外,為了抑制藥價,美國 FDA 雖不直接控制藥價,然亦透過政策的方式鼓勵學名藥進入市場,截至 2017 年 11 月止,已核准 765 款學名藥品,已比 2016 年整年多核准超過 130 款的藥品進入市場。

觀察中國藥品市場,中國醫改措施和力道尚未見到緩和跡象,這些舉措無非是希望其藥品監管和製藥產業水準可與其全球第二大藥品市場規模相匹配,整體製藥產業雖面臨政策大幅改變的衝擊,但也因此有轉型契機。

TrendForce 預期,在諸多醫改措施下,中國藥品市場成長力道將減緩,從以往動輒兩位數成長率降為一位數以下。然而,在轉型陣痛期間,包含藥品開發、BA/BE 試驗能力與藥品電商等新商機也隨之浮現,此外,優質學名藥和創新藥品等亦將為此波改革的受益者。

劉適寧進一步表示,在 2017 年製藥產業各別適應症領域中,癌症免疫療法熱度持續延燒,以首款獲准採基因表現 MSI-H/dMMR 而不以癌症發生部位作為適應症的藥物 Keytruda,以及美國 FDA 核准兩款 CAR-T 療法 - Kymriah 與 Yescarta,最備受矚目。

而在 C 型肝炎藥品市場部份,全球 C 型肝炎藥品市場萎縮,C 型肝炎直接抗病毒藥物市場在 2015 到達高峰 227 億美元,2016 年即下滑 18.2%,2017 上半年相較 2016 上半年亦負成長 31.2%,市場衰退主因為 C 型肝炎族群量下降和價格競爭。