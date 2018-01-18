殺敵一萬 自損三千 川普要就太陽能面板與中國進行貿易戰？最好三思

川普總統本月有機會透過貿易手段報復中國，但這也可能最終傷及美國的就業機會。川普決定在 1 月底前決定是否對外國進口太陽能電池板徵收懲罰性關稅，其中大部分來自中國。

然而，美國太陽能產業的大部分業者都希望川普能夠懸崖勒馬，因為根據一個重要貿易組織的說法，這個決定可能會扼殺美國公司數以萬計的就業機會。

頂級再生能源公司 Vivint Solar (VSLR-US) CEO David Bywater 表示：「研擬中的關稅是對美國工人和美國蓬勃發展的太陽能產業的直接攻擊。」

事情怎麼會變成這樣？

美國是世界上最大的太陽能市場之一，並在關鍵技術上居於領導地位。近年來，專家們表示，中國政府通過廉價的貸款和補貼來支持本土的太陽能製造商，不僅降低了成本，更導致大量廉價太陽能電池板湧入美國和歐洲市場。

科羅拉多大學經濟學教授 Edward Barbier 表示：「部分美國太陽能製造商無法與廉價的進口產品競爭。」

這促使歐巴馬政府 5 年前對部分中國太陽能課徵進口關稅，2014 年課徵更多；但沒有多大用處。Greentech Media 顧問表示，美國近 90% 的太陽能裝置仍採用進口板，大部分來自中國企業。

Barbier 說，儘管樹立了貿易壁壘，但中國進口品還是比較便宜。

現在發生了什麼？

現在爭端再次浮出水面。美國 2 家太陽能電池板製造商去年向美國國際貿易委員會 (ITC) 提出申訴，認為從中國進口的廉價商品已經大大減少了他們的生意。ITC 現在建議對幾乎所有進口到美國的太陽能電池板課徵高達 35% 的關稅。川普 1 月 26 日將作出可否決定。

新的關稅範圍比現有的要寬得多。它們將適用於比歐巴馬時代更多的零組件，並涵蓋來自所有國家的進口。但專家說，主要目標顯然是中國。

這對美國意味著什麼？

美國太陽能產業對這些新關稅極不歡迎。因為美國企業幾已放棄製造面板，轉而專注於安裝和其他相關服務。絕大多數公司使用進口面板，主要是中國。

美國三大太陽能公司之一，位於德克薩斯州的 Sunnova 公司的 CEO William Berger 表示：「這些不合理的關稅將削弱美國的能源獨立性、太陽能產業的蓬勃發展和競爭。」

據國際再生能源機構（International Renewable Energy Agency）去年的一份報告，太陽能產業的就業增長速度是美國整體經濟的 17 倍。

太陽能行業協會估計提高關稅可能會使面板成本增加 1 倍，並使多達 9 萬個美國就業機會面臨風險。

在美國，約有 4 萬人從事太陽能電池板製造業。在這部分的企業贊成更多更高的關稅。向 ITC 提出申訴的 SolarWorld Americas CEO Juergen Stein 表示，新的關稅將鼓勵該產業在製造和創新方面進行更多的投資。

Stein 駁斥產業協會可能造成失業的說法，他說如果川普提高關稅，他的公司將「立即重新僱用數百名工人」。

另一家提出投訴的美國製造商 Suniva 在去年 4 月申請破產保護。《路透社》報導，Suniva 發言人 Mark Paustenbach 說：「提高的關稅將使 Suniva 重新啟動工廠並重新僱用員工。」

專家估計川普會調高太陽能面板進口關稅 （圖: AFP）

接下來會發生什麼？

專家預測，川普將提高太陽能進口關稅。

約翰霍普金斯大學能源助理教授 Jonas Nahm 說：「川普其實對太陽能產業並不太在乎。」「但對他來說與中國對立是一個有用的方法，可以爭取其民意基礎。」

而此舉可能引發中國對美國商業利益的報復，有可能導致雙方採取一系列針鋒相對的措施。

而中國的太陽能電池板製造商甚至可能不會像過去那樣在意了。據 Nahm 說，它們在中國本土的銷售額不斷增長，而且也正在迅速擴大國際客戶群。「如果美國變得缺乏吸引力，它們還是能夠找到替代市場。」