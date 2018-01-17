【港股解碼】車市：自主品牌分化 萌生“星一代”

廣汽集團2017年淨利潤預計大增

1月15日晚，廣汽集團(02238.HK)發佈公告稱，預計2017年年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤與上年同期相比，將增加人民幣34.5億元到53.4億元，同比增加55%~85%。

圖源：廣汽集團公告

具體而言，公司將年度的業績增長主要歸因於主營業務的增長，其中自主品牌廣汽乘用車的銷量持續高速增長，傳祺系列等新款形成為明星車型，合資企業的投資收益和產業鏈上下游的零部件、車貸、保險等業務也都有好的表現。

圖為廣汽集團(02238.HK)在港交所的2017年度股價走勢圖源：東方財富

“星一代”越做越大自主品牌車企分化

實際上，廣汽的表現只是去年車市中的龍頭企業整體表現的縮影，自主品牌車企中的上汽、廣汽、吉利成為銷量增長的領頭羊，但行業的其他大部分車企銷量走低，車企的市場份額“分化”明顯，一方面是弱勢車企的瀕臨退出，一方面是龍頭車企的越做越大，自主品牌萌生“星一代”。

數據顯示，2017年，吉利汽車(00175 HK)的累計銷量同比增長63%，達到124.7萬輛，超額完成了設定的年產110萬輛銷售目標，也首次跨入百萬輛陣營。

另外兩家“豪企”自不必說，上汽年銷693萬輛，同比增6.8%，其中自主品牌銷量同比增幅高達62.27%；而廣汽集團的年銷量為200萬輛，同比增長21.27%，自主品牌的銷量增幅為36.7%。

可見，不僅自主品牌車企的內部實現了分化和規模擴大帶來的規模經濟，自主品牌和合資品牌的銷量也是“一升一降”，差距合攏迫近。

對於剩下的其他車企，大部分銷量走低，與龍頭車企的走強形成鮮明對比，映射了自主車企市場規模的分化。根據各公司公告，2017年，長城汽車年度銷量合計107萬輛，同比下降0.4%；長安汽車年度銷量166.3萬輛，同比下降3.2%；北京汽車、江淮汽車、慶力帆的年銷量分別同比下降6.5%、20.9%、28.9%。

2018：強者恒強車市產銷延續減速趨勢

展望2018，廣汽、吉利、上汽等龍頭車企有望在慣性下延續強勁增長勢頭，憑藉新能源車、SUV等增長風口坐穩自主品牌的“星一代”，但車市整體的前景並不樂觀。

首先，據中汽協公佈的數據，2017年的乘用車產銷增速較2016年大幅回落了10.61個百分點，減速到3.04%，汽車銷售2887.9萬輛，低速增長的狀態有望延續；其次，過去兩年，汽車產銷量的波動和購置稅的優惠政策有很大相關性，比如2015年10月至2016年年底，1.6升及以下排量的車輛購置稅減半，受此影響，2016年，中國的汽車產銷量均超2800萬輛，創當時的歷史新高。

但是從今年1月1日開始，對於1.6L及以內排量的車型，恢復按10%的法定稅率徵收車輛購置稅，這對於消費者和車企來說，消費和生產的力度都會收緊。

有分析稱，汽車購置稅徵收政策將直接影響汽車產銷的增長，但在2018年初，部分車企對於購置稅徵收將提供一定的補貼，以幫助清理部分傳統燃油車型的庫存，但在長期，燃油車價格走高，新能源車必定是大勢所趨。

文：張欣然

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