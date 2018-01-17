港交所：錯失阿里巴巴上市引發反思

港交所(00388-HK)行政總裁李小加表示，當年阿里巴巴因為香港不接受雙層股權結構而轉赴紐約上市，促使港交所開始思索這個問題。

港交所負責人表示，當年阿里巴巴轉赴華爾街上市的決定，促使該交易所重新評估其上市流程，以避免錯過下一波尋求首次公開發行(IPO)的快速增長的中國內地企業。

據親身了解評估過程的人士介紹，經過數月的激烈辯論，港交所將允許被視為「創新」的企業（如一些科技企業）從今年下半年起以雙層股權結構上市。

李小加表示，中國科技巨擘阿里巴巴2014年在紐約證交所(NYSE)進行創紀錄的250億美元上市，使得香港交易所開始思索這個問題。在紐約，上市公司可採用一些特別的股權結構，讓某些股票比其他股票擁有更大投票權。

「(阿里巴巴)那筆交易給了我們一個巨大的機會，讓我們重審自己的結構，並能夠做出一系列的決定，最終得到今天這樣的局面，」李小加對英國《金融時報》表示。

雙層股權結構往往會吸引那些創始人希望保留更多控制權的科技公司和家族企業。它們使公司能夠發行帶有不同投票權的股票，而非傳統的「一股一票」結構。這種安排使公司創始人能夠對企業保留更大權力，即使他們只持有一小部分股票。

銀行、基金經理和律師等市場參與者正對港交所的計劃作出回應。然而，多家全球基金管理公司已經對投資者的投票權減少表示擔憂。

「我們擔心此舉在香港乃至其他市場給優良公司治理帶來的潛在影響，」富達國際(Fidelity International)企業融資總監Jenn-Hui Tan表示。

與此同時，美國也出現了抵制雙層股權公司的勢頭。去年7月，富時羅素(FTSE Russell)決定將Snap排除在外，因為這家美國社交媒體和科技公司發售無投票權的股票。

香港交易所的計劃旨在吸引一些計劃進行大規模上市的新經濟和科技公司。知情人士稱，新加坡證券交易所也在考慮雙層股權結構的股票，而且最快在本周就向市場介紹最新情況。

新經濟公司包括金融科技和科技公司，其中一些公司正在快速成長，並尋求在未來幾個月上市。小米(Xiaomi)本周任命高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)牽頭安排其上市，屆時對這家中國智能手機製造商的估值可能高達1000億美元。

「緊迫之處在於，中國今天的發展終於到達了一個潛在突破點，」李小加表示。他補充稱，中國在數字服務方面正開始蛙跳式發展，一舉超越美國和歐洲，因為中國在多個行業不具備發達、完善的基礎設施。

李小加表示，當阿裏巴巴準備上市的時候，香港交易所還沒有準備好，因為它需要走「正當程序」，在允許雙層股權結構之前徵求市場意見。

「顯然，我們不會允許我們的市場在這輪最重要的、具有變革意義的發展中被邊緣化，這輪發展很可能會在未來20年界定中國經濟。」

他補充說：「如果香港缺乏這種(雙層股權)制度，結果迫使人們在某個並非他們自然選擇的市場上市，那麼這種不可取的、並非出於本意的、扭曲的後果實際上對他們並不好，這進而意味著投資於這些公司的投資者可能未必得到最好的結果。」

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