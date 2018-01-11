債券熊市真的來了？法興分析師：等抗通膨債券利率破1%再說

美國 10 年期公債殖利率站上 2.5% 之後，「債王」葛洛斯 (Bill Gross) 很快出面宣布，債市的熊市已至。不過岡拉克 (Jeff Gundlach) 隨後出聲，認為葛洛斯說得太早，如果 30 年期公債殖利率突破 2.99%，才真正是熊市來臨。

不過葛洛斯的論點，已經獲得不少支持。Mint Partners 的 Bill Blain 也指出，正常化已經開始，「這是我一直等待的時刻」。《華爾街日報》則提出，「隨著債券殖利率提升，投資人要準備面臨通膨了。」

當然，並不是每個人都決定加入葛洛斯陣營。

岡拉克要觀察 30 年期公債殖利率（圖表取自 Zero Hedge）

據《Zero Hedge》報導，法興銀行 (SocGen) 外匯策略師 Kit Juckes 在新的報告中指出，如果要他相信「債券熊」已經出沒，那麼條件是 10 年期抗通膨債券 (TIPS) 殖利率突破 1%，而名目殖利率突破 3%。

抗通膨債券是美國財政部發行的國債，其本金及票息都會依據勞工部制定的消費物價指數隨時進行調整。如此，可讓投資人做為通膨的避險，目前殖利率為 0.54%。

Juckes 表示， 2013 年 QE 減縮時，就在這種時候，殖利率突然暴跌。由於資產市場出現拋售潮，特別是新興市場，這迫使 Fed 放慢收緊 QE 的步伐，並改變其前瞻指引。隨之而來的，就是債券殖利率「期限溢價」的消失，以及對實質利率更低的普遍預期。

Juckes 認為，這波債券價格下挫，肇因於日本，更準確地說，這是基於對美國經濟的樂觀態度，仍要觀察通膨數據發布後的市場反應。