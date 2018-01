韓國總統府：禁止虛擬貨幣交易並非最終決定

摘要:韓國已經有兩家大型交易所被稅務局突擊檢查,司法部也在進一步推進關閉加密貨幣交易所的提案。韓國司法部長朴相基早前在發布會上稱,正在籌備禁止數字加密貨幣交易的相關法案。

據韓國媒體 News1 傍晚報導,韓國總統府青瓦台稱,禁止數字加密貨幣市場並非已經決定的措施。

韓國司法部長朴相基早前在新聞發布會上稱,正在籌備禁止數字加密貨幣交易的相關法案。新聞發布會上,朴相基表示加密貨幣的泡沫可能在 1-2 年內破滅,「沒有理由猶豫出手監管。」

此前路透和《金融時報》均報導稱,韓國稅務局官員本周突擊檢查了韓國兩大加密貨幣交易所 Coinone、Bithumb 的辦公室,要求交易所披露文件和加密貨幣的交易資訊。

另一名匿名官員亦對路透表示,去年以來,韓國警方也在對 Coinone 進行調查,認為其涉嫌賭博。

此前,韓國金融服務委員會主席表示,金融服務委員會和韓國金融監督院正對六家為機構提供虛擬貨幣帳戶服務的銀行進行聯合檢查,以核實這些銀行是否遵守反洗錢規定,以及是否對相關帳戶採取實名制。

據 Bitstamp,晨間司法部長相關言論公布後,比特幣價格一度跌至 12800 開年以來新低,青瓦台聲明後亦不見反彈跡象,目前跌幅稍有收窄至 4%。

『新聞來源/華爾街見聞』