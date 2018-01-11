油價創三年新高之際 OPEC減產協議可能提前結束

摘要：油價開年利多，WTI 接近三年新高，布蘭特逼近 70 美元，但能否維持漲勢尚未可知。有分析指出，油市的供求兩端都面臨不確定性，參與減產的 OPEC 組織內外政治和經濟衝突升溫，減產協議可能會提前結束。

以美油 WTI 為首的主要原油品種開年表現亮眼，國際布蘭特油價逼近 70 美元 / 桶關口，觸及 69.37 美元 / 桶的 2015 年 5 月以來最高，WTI 觸及 63.67 美元 / 桶的 2014 年 12 月 9 日以來最高。

儘管美國可能增加原油產量，但在主要產油國減產效應顯現、地區局勢緊張加劇等因素的影響下，市場對油價的樂觀情緒攀升。

不過油價能否在今年維持漲勢尚未可知。業內垂直媒體 OilPrice.com 撰文稱，油市的供求兩端都面臨不確定性，參與減產的 OPEC 組織內外政治和經濟衝突升溫，減產協議可能會提前結束。

場景一：伊朗或委內瑞拉油產崩潰

促成減產提前結束的動因之一，是伊朗或委內瑞拉的油產崩潰。年初伊朗因民生問題引發的示威遊行，造成了地緣政治局勢緊張，為油價提供了風險溢價。

RBC Capital Markets 全球大宗商品策略主管 Helima Croft 表示，雖然短時間內不太可能導致該國油產銳減，但伊朗政府的回應會強化美國總統川普要求退出伊朗限核協議的訴求，或者延長對伊朗能源行業的制裁，未來幾周是川普作出相關回應的重要時點。

委內瑞拉油產如果再度深跌，可能也會令 OPEC 認為限制產量在當前的市場環境中不再適宜，因為市場已經明顯趨緊了。標普全球普氏（S&P Global Platts）針對 OPEC 成員國的最新調查顯示，委內瑞拉日均原油產量在 12 月減少了 10 萬桶，降至 170 萬桶 / 日，為 15 年新低，若剔除受罷工影響的月份，該國日產創下 1989 年 8 月以來新低。

場景二：OPEC 成員國履約率下降

伴隨油價走高，某些 OPEC 成員國可能會悄然不再遵守限產協議，被點名批評的又是伊拉克。BMI Research 預言，伊拉克的履約率在今年會持續下滑，特別是夏季的季節性需求回漲之時。

伊拉克在 2016 年締結減產協議時就不情不願，該國石油部長一再重申可以單邊增產至 500 萬桶 / 日。外加伊拉克在打擊恐怖組織 ISIS 的戰役中耗資巨大，南部政府軍控制地帶的油田產能復甦，都令該國成為減產協議最大的定時炸彈。

場景三：去庫存任務提前完成

之所以去年底能達成延長減產協議的共識，是因為以沙烏地阿拉伯為首的 OPEC 產油國，把 OECD 地區庫存降至五年均值作為首要目標，但很有可能在今年中旬就達成。

儘管 OPEC 預計油市將在今年底恢復再平衡，但主流投行高盛對此更為樂觀。高盛將今年的 WTI 和布蘭特原油現貨目標價格上調了 5%-7%，並預言今年中旬就會實現油市再平衡。

這就將 6 月的 OPEC 年會審議減產協議進展和油市現狀，推舉至非常重要的時點。OilPrice.com 文章稱，俄羅斯很有可能到時說服其他減產協議締約國，市場已經格外趨緊，沒有必要再減產，因為油價過高會造福於美國頁岩油產商。年中審議也是俄羅斯去年力推的環節，很有可能被善加利用。

場景四：美國頁岩油產量增長過多過快

美國能源資訊署 EIA 官方預測，2019 年美國油產可能超過全球最大的石油輸出國沙烏地阿拉伯和全球最大產油國俄羅斯，問鼎世界最大產油國寶座。預計美國油產將達到日均 1080 萬桶，該年 11 月將首次超過 1100 萬桶 / 日，也超過沙烏地阿拉伯和俄羅斯。

美國頁岩油產商已經在 2014 年起的油價跌潮中，證明了快速復產的能力和對抗低油價的韌性。市場過於趨緊將推漲油價，也會激發美國油氣企業的生產意願。OPEC 和俄羅斯可能會為了捍衛市場市佔率，選擇提前中止減產協議。

此外，全球經濟協同復甦，也會提振全球原油需求，會幫助 OPEC 更早地完成去庫存目標，也是提前中止減產的理由。達拉斯聯儲去年第四季進行的能源調查顯示，受訪的 132 家美國油企高管中，有 42% 的主流人群認為 WTI 只要穩定在 61-65 美元 / 桶區間，美國石油鑽井機數就會持續增加。

（上圖來自達拉斯聯儲官網截圖）

『新聞來源／華爾街見聞』