債王葛洛斯疾呼：美債牛市已死 熊市到來！

Janus Henderson U.S. 為債王葛洛斯任職之公司

10 年期公債殖利率站上 9 個月最高點，讓債王葛洛斯 (Bill Gross) 宣布債市熊市來了！

週二 (9 日) 10 年期美國公債殖利率上升 7 個基點至 2.55% 以上，創下去年 3 月以來首見，同時 2 年期和 30 年期公債利差也同步趨陡，創近一年以來新高，顯示債券市場的多頭們，正在倉皇出逃。

10 年期公債殖利率週二稍早上升至 2.5% 以上，當日紐約時間 5 p.m 收在 2.5530%。2 至 10 年殖利率曲線再攀升 6 個基點，創 2016 年 11 月以來最多，達 58.08 個基點。

去年年初債王葛洛斯曾預測，10 年期美債殖利率若突破 2.6% 就表示美債熊市到了，而葛洛斯在去年 10 月再修正為，若該殖利率超過 2.4% 就可以確信美債牛市已死。

根據《彭博社》調查，分析師預期中值為，10 年期美債殖利率年底將上升至 2.92%。

然而，在葛洛斯昨 (9) 日宣布長達 25 年的美債牛市告終之後，有新債王之稱的岡克拉 (Jeffrey Gundlach) 則認為葛洛斯預言得太早，10 年期美債殖利率得收在 3.22% 才意味牛市告終，只是如果漲破 2.63%，美國股市恐怕會受傷，他也預言今年 S&P 500 將以負收益作結。

債券乃股票的競爭者，債市殖利率越高，可供股市利用的資金越少，《金融時報》報導，圖表顯示，在 2017 至 2018 年交界時，S&P 500 年度股息殖利率低於 2 年期公債殖利率，這是 10 年來頭一次。股息殖利率低於短期公債殖利率凸顯出，現在高漲的股市恐怕就要面臨「重新定價」之壓力。