鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-02 09:00

美國聯準會 (Fed) 內部政策分歧罕見公開化，加上主席鮑爾上周三(10 月 29 日)「12 月降息非板上釘釘」的鷹派表態，市場不確定性驟升， 被譽為「債券天王」的葛洛斯已率先佈局做空美債，而這場由政策搖擺引發的連鎖反應，正持續攪動全球金融市場。

Fed降息預期雪崩！「老債王」葛洛斯做空債券期貨：美經濟縱使衰退1-2% 美債供應仍太多（圖：Shutterstock）

Fed 最新利率決議釋放明確訊號，也就是降息路徑不再「鐵板一塊」。會上 12 名投票委員中，兩人公開反對，理事米蘭主張降息 2 碼，堪薩斯市聯準銀行主席施密德則堅持按兵不動，理由是「勞動市場平衡、經濟仍有動能，通膨仍過高」。

這是近 40 年來 Fed 第六度出現決策雙向異議，最近一次還要追溯到 2019 年 9 月。芝商所 (CME)FedWatch 數據顯示，市場對 12 月降息的機率預測已從一周前的 91.7% 驟降至 63%。

分歧不僅停留在投票環節。達拉斯聯準銀行主席蘿根、克利夫蘭聯準銀行主席哈瑪克雖無本月投票權，仍公開解釋傾向「暫停降息」的立場。

蘿根強調，無需明確通膨超預期回落證據，哈瑪克則認為必須維持政策限制性來鞏固降通膨成果，理事沃勒等鴿派則仍力挺下月降息，理由是「勞動市場風險與通膨改善趨勢」。

摩根資管首席投資長 Bob Michele 示警，若經濟數據持續好壞參半，Fed 內部分歧恐成常態，鮑爾甚至可能進入「跛腳鴨」階段。

在政策不確定性下，葛洛斯選擇用行動表態。「老債王」透露正拋售美國公債期貨，押注「高額財政赤字與國債供給過剩將持續推高收益率」。葛洛斯說：「即便經濟放緩至 1%-2%，美債供應也太多了。」

分析指出，當前環境下短期利率敏感型交易已不便宜，投資者恐必須轉向長期債券以規避短期政策波動。

Loomis Sayles 的 Dan Fuss 建議「站到安全島」，而非「衝進車流」。美債殖利率高位震盪，為美元提供支撐。

摩根士丹利指出，若 Fed 降息節奏不如預期，美元吸引力將增強。先前長期看空美元的摩根士丹利貨幣團隊已在 10 月會議後將美元觀點轉為中性，並平倉歐元、日元空頭部位。

TS Lombard 則進一步押注美日利差擴大，策略為做空美國 12 月 SOFR 期貨、做多日本同類工具。