熊市開端？美債殖利率曲線正以九年來最快速度急劇陡升

摘要：短短三天，30 年期美債殖利率暴漲 16 個基點，創 08 年 12 月以來最大漲幅。2 年 - 30 年期利差擴大的速度，創去年美國大選以來之最。而本周之前，殖利率曲線還趨於平坦化。是短暫調整還是熊市開端？

本周，歐美已開發國家利率債遭到投資人大規模拋售。受此影響，公債長短端殖利率曲線一改以往的平坦化趨向，轉而急劇陡峭化。

短短三天，30 年期美債殖利率暴漲 16 個基點，為 2008 年 12 月以來最大漲幅。

2 年 - 30 年期美債利差本周也顯著擴大，隔夜擴至 63 個基點，為 11 月 30 日來最高水平。

如果將時間拉長一點，我們可以清晰地看到，2 年 - 30 年期美債利差曲線變陡的速度是去年美國大選以來最快的：

隔夜，基準 10 年期美債跌 8/32，殖利率報 2.480%，創 9 個月最高位。甚至在周三觸及 2.5% 水平。

原因何在？

這種急劇反轉與之前的殖利率曲線趨於平坦化形成了鮮明對比。

不久前美債多頭倉位還接近歷史峰值。CFTC 持倉報告顯示，截至 12 月 12 日，30 年期美債凈多倉達 10.091 萬手，為去年 7 月以來的最高水平。

當時美銀美林針對投資人的調查結果還顯示，凈數值多達 8% 的受訪者預計，2018 年殖利率曲線將變得平坦化，這是去年 6 月以來的最多人數紀錄。

BNY Mellon 銀行高級固收策略師 Marvin Loh 之前還警告：「部位太擁擠了，會引發一些痛苦。」

本周的美債拋售潮恰好應驗了他的預言。

市場普遍認為，稅改重大進展和良好的經濟數據，推高了投資人對美國經濟成長的樂觀情緒，加上逼近創紀錄水平的多頭部位回補，部分交易商拋售押注殖利率曲線進一步趨平的倉位，導致本周長期美債殖利率急速攀升。

路透社援引法國興業銀行美國利率策略部門主管 Subadra Rajappa 的說法稱，過去幾個交易日，就是稅改因素帶動了公債殖利率以及較高風險的資產。而且經濟數據強勁，通常會拖累債市遭拋售。

對此，BMO 資本市場美國利率策略部門負責人 Ian Lygen 是這樣形容的：「我們認為，利率債價格巨變要歸因於投資人不願在年底前夕，站在一場拋售潮面前接住掉下來的刀子。」

不過，換個角度看，殖利率飆升使得利率債看起來比已開發經濟體股市更具吸引力，這種情況是 2010 年晚些時候以來難得的景象：

意味著什麼？

分析師們激烈爭辯美債殖利率曲線突然變陡，究竟是表明市場情緒發生了重大轉變，還是部位調整引發的短暫震盪？

Gluskin Sheff 首席經濟學家 Dave Rosenberg 認為，債市並不存在實質性的突破，當前的利率債殖利率並沒有大幅脫離 09 年以來的均值和中值水準。

野村證券美國利率策略部門負責人 George Goncalves 則認為，這可能是更大的拋售潮開端，這主要取決於美國稅改方案能否獲得最終批准，債市一直對此抱持懷疑態度。

『新聞來源／華爾街見聞』