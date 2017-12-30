中國化工精鍊業也能來一場供給側改革嗎？12月29日海外脫水研報

Model 3 可能不會傳來什麼好消息

（高盛）

1、高盛預計特斯拉將在 1 月 2 號左右宣布其第四季的交車數據，預計第四季 Model S 和 Model X 的交車總量將達到 2.7 萬輛，年增率增長 22.7%，這基本上符合之前高管給出的預期。

2、10 月和 11 月特斯拉僅交付 500 輛 Model 3，遠低於之前制定的指標。預計 Model 3 第四季的交付量將增加至 1500 輛，但整體仍低於公司的預期。

3、預計 3 季度 Model S/X 交付量大於生產量的情況 4 季度將持續，且在管理層欲將 Model S 和 Model X 的生產投資部分轉移至 Model 3 的情況下，Model S/X 的生產率將降低 10%，從而可能致使公司用庫存（可能賣更高價格）車輛來完成之前的訂單交付，對平均價格產生不利影響。

4、豐田計劃投資 1300 萬美元進行電動汽車的生產擴張，銷量在 2030 年有望達到 550 萬輛，且中國廠商 NIO 蔚來生產的 ES8 對 Model X 的銷量產生了一定壓力，未來電動汽車市場競爭將加劇。

高盛投資建議：賣出

目標價：205 美元





中國的化工精鍊業能來一場供給側改革嗎

（摩根士丹利）

1、與市場觀點不同，摩根士丹利認為傳統意義上的供給側改革不太可能在精鍊和化工行業中發生。鋼鐵及鋁行業的供給側改革最大的原因在於整個行業之前處於供給過剩的狀態，行業巨虧，需要通過改革來扭轉這種局面。而化工及精鍊行業則處在較高的歷史利潤水平上，缺乏相關的改革動力及誘因。

2、但更嚴格的環境規規定可能對整個行業產生影響。最近幾年，中國政府已經將注意力轉向空氣及水污染的整治。相關的環境檢查已經在全國鋪開。預計規模較小且沒有競爭力的生產商將被擠出市場，行業領導者將分享相關紅利（但同時也將面臨一定的成本提升）。

3、大摩認為 PVC 及化肥行業將有望成為核心的受益者。中國已經對 PVC 生產了制定了更加嚴格的規定（相關的基於乙烷生產的 PVC 的工廠將不會被得到批准）。這將提升相關行業的產品供應前景。而化肥行業也將削減現在的產能過剩的狀態，整個行業將處於轉折點。

4、但 MDI 及磷酸鉀的產能受到影響的機率不大。由於 MDI 的生產商萬花集團採用較高的環境的標準，相關的產能受環境監管的影響不大。而在磷酸鉀方面，其主要供給來自青海的鹽湖，其現在的環境狀況是較令人滿意。

摩根士丹利投資建議: 增持

中國石化（0386.HK） 目標價：8.75 港元

中國石油（0857.HK） 目標價：6.21 港元

中化化肥（0297.HK） 目標價：1.38 港元

天能動力（0819.HK） 目標價：8.6 港元

金正大（002470.SZ） 目標價：11.3 人民幣

史丹利（002588.SZ） 目標價：9 人民幣

大漲之後，明年支付類公司怎麼選

（摩根大通）

1、2017 年，企業在規模擴張和數字化的驅動下進行了大量的併購活動，金額高達 250 億美元，預計這一趨勢在 2018 年將繼續。而 PYPL，V，MA 擁有大量的多餘資本，併購的可能性較高。

2、支付和相關軟體類股在 2107 年經歷了顯著的估值擴張，整體表現優於標普 500 指數，在估值較高，未來趨於有機增長的背景下，利潤擴張將重新作為投資者關注的重點，預期 SQ，V，MA 在 2018 年將會有顯著的利潤擴張。

3、預計 2018 年收入和每股盈利增長將放緩，但整體趨勢穩定。由於併購活動相對減少，預計支付類軟體公司 2018 年的收入將從 15% 降至 2018 年的 7%。預計未來 PYPL，GPN，V 的每股盈利增長較快。

4、預計相關數字化，網路和併購部門會快速發展。網路方面，首選具有更高有機增長速度的 MA，併購方面傾向選擇 GPN。對於金融科技股來說，由於 BKI 強大的儲備量，給予增持評級。

5、稅改一定程度上增加了個人的收入，使大眾消費能力得到提升，對於支付類軟體公司來說是一個有利因素。且稅率的降低將會利多那些實際稅率較高的企業，像是 PAYX，BKI 和 FISV。

摩根大通投資建議：增持：

BKI 目標價：51 美元

FLT 目標價：195 美元

GPN 目標價：108 美元

MA 目標價：160 美元

PYPL 目標價：81 美元

SQ 目標價：45 美元

V 目標價：123 美元

港股南向資金在買什麼？

（德銀）

1、互聯互通南向資金 11 月份創下年內新高後在 12 月份放慢，南向凈買入的下降主要受買盤減少影響，賣盤保持穩定。

2、南向資金可能會成為影響交易動能的最大的結構性因素之一

3、建議買入 20 支受南向買盤影響較大的個股，或利用南向賣出一攬子股票進行風險對沖以降低南向資金流帶來的影響

德銀相關推薦：

南向買入股票：

保持不變的：豐盛控股（607 HK）、中國國航（753 HK）、中國宇華教育集團有限公司（6169 HK）、中信銀行（998 HK）、中國人民保險集團（1339 HK）、中廣核電力（1816 HK）、環球醫療（2666 HK）

新增的股票：兗州煤業（1171 HK）、中國電力（2380 HK）、保利置業集團（119 HK）、華潤啤酒（291 HK）、信義玻璃（868 HK）、旭輝控股集團（884 HK）、信利國際（732 HK）、中車時代電氣（3898 HK）、融創中國控股有限公司（1918 HK）、海通證券（6837 HK）、Genscript Biotech Corp（1548 HK）、金風科技（2208 HK）、長城汽車（2333 HK）

南向賣出股票：

保持不變的：達利食品（3799 HK）、澳博控股（880 HK）、海通國際（665 HK）、新城發展控股（1030 HK）、中國宏橋（1378 HK）、中國恆大（3333 HK）、東風集團股份（489 HK）、北控水務集團（371 HK）

新增的股票：國藥控股（1099 HK）、吉利汽車（175 HK）、海螺創業（586 HK）、中國聯通（762 HK）、華能新能源（958 HK）、中國金茂（817 HK）、華潤醫藥集團有限公司（3320 HK）、碧桂園（2007 HK）、中國建材（3323 HK）、中煤能源（1898 HK）、永利澳門（1128 HK）、富力地產（2777 HK）

免責聲明：文章內容僅供參考，不構成投資建議

『新聞來源／華爾街見聞』