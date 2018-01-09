改名區塊鏈 UBI去年股價飆漲900% 恐誤導投資人 SEC出手暫停掛牌

受惠於投資人對加密貨幣的狂熱，一家位於香港的公司去年股價飆漲 900% 以上，但如今遭美國監管單位停止掛牌，唯恐該公司誤導投資人其營業事項。

美國證券交易委員會 (SEC) 週一宣布，對 6 家為機構開設虛擬貨幣帳戶的國內銀行展開聯合調查，同時也凍結 UBI Blockchain Internet Ltd 公司股票的買賣，指稱該股票「有異常且無法解釋的市場活動」。SEC 補充，該公司提交的財務資訊恐不正確。

在停止掛牌前，UBI Blockchain (UBIA-US) 市值已經超過 8 億美元，但其向當局呈報的資料卻顯示該公司沒有營收，且留下的電話號碼也無法接通，僅在文件上載明，該公司計畫利用區塊鍊技術「好讓消費者追蹤食物或藥品的來源」。

UBI 網站的產品介紹「吃呗」，其說明指出功能旨在為大眾提供健康安全的食品。

此次暫時停牌從美國東部時間週一早上 9 點半開始，到美國東部時間 1 月 22 日晚上 11:59 結束。

UBI Blockchain 執行長 Tony Liu 週一表示，SEC 的決議「可以理解，因為最近買股瘋狂現象與比特幣現象相關聯，但是一些投資者似乎把他的公司聯想到白熱化的市場，但這些全與公司無關，公司沒有插手這些事。」

「我相信大眾搞不清楚我們的區塊鏈技術和比特幣公司的差別。UBI Blockchain 已經鑽研區塊鏈技術兩年多，當時比特幣購買狂熱還沒興起，而且我們計畫在實業中使用的時候，比特幣購買狂熱已經快結束了。」

該公司創立於 2010 年，原名 JA Energy，2016 年改名為 UBI Blockchain。

去年 2 月 UBI Blockchain 股票交易價格為每股 55 美分左右，但到了年底卻一度漲至每股 115 美元，8 個月狂飆 208 倍，比比特幣全年漲逾 10 倍的漲勢還高出許多，這樣驚人的漲勢讓該公司成為比特幣狂潮中最有價值的上市公司。

華爾街監管當局更加積極嚴厲打擊與「區塊鏈」相關的詐欺行為，上個月 Crypto Co 公司市值超過 110 億美元後，也遭 SEC 停止掛牌交易。該公司為一家借殼公司，沒有任何有形資產，且僅有幾十萬美元營收，而無獲利。