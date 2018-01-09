【港股早評】目標續定訂於三萬一 資源股可續留意

美國股市升勢暫告一段落，不過道瓊斯指數只是輕微下跌13點，所以不會作出當地股市升勢已告終的結論。就算股市走勢強勁，總會要有喘息的空間，畢竟當指數以火箭升空之勢持續攀升，中間並無太多調整空間，絕非好事，所以投資者不應眼看股市出現跌幅，便輕易地指出升市已告終，投資者要適時作出獲利離場的準備。其實投資者應在無時無刻，對手頭上的投資作出最壞情況預算，預料當手上投資下跌多少便要考慮離場，而非持續長期持有到底。當然若市況跌幅太急，有時投資者難以作出回應，只可以靜靜的坐一旁，默默承受資產損失，這也是無可奈何之舉。

投資者看到這裡，或會認為這樣的說法，不就是不怕輸而怕人贏的心情嗎？其實這並非是不怕輸而不怕贏的心態，因為投資者要不時考慮，當投資或股價出現跌幅，盡快套現以鎖定損失離場屬相當正常。離場後投資者將資金投放在其他投資，又或者增持現金比例並非稀奇之時。輸，誰人也怕，但是減低損失是相當重要。又或者可以用這樣的角度作思考，就是假若所有投資皆盡輸後，會否對個人生活帶來影響。以此來衡量個人的投資決定是否正確，或許是過份武斷，但是亦可以讓自己明白到，就算盡輸亦不會影響個人生活質素，屆時便可以在決策上更開放或更進取，有時或會有意想不到的回報。

至於是否怕贏錢，又是另一個相當有趣的議題。誰人不想在投資時取得更豐厚回報？可是當投資者認為有合理回報沽貨，其後有關投資步步高陛，自然會引起他者認為，某某人走寶了，最終導致投資者認為，自己錯失了一個絕佳的機會，若投資者無法罷脫有關心態，或會影響到往後的投資決定。其實當投資者認為某項投資者已錄得一個讓自己感到滿意的回報，繼續鎖定利潤屬相當正常。若一直不鎖定利潤，所有回報均屬紙上富貴，同時投資者鎖定利潤後亦可以作出其他投資或消費，以期讓自己有更佳的生活，也非壞事。論斷別人作出投資決定不難，惟亦要看看對方作出的投資目的。

回說港股，縱使美股低收，相信今早大市仍可以高開。無疑昨日大市曾掉頭回落，這一波十連升絕非輕易取得，但是整體上升勢頭目前仍未改變。分析員再次預期大市可以上望31000點，相信機會不少。至於是那些類別股份可以留意？始終仍然認為科技股可被看高一線，同時香港交易所(00388-HK)亦不可以忽視，特別是在今年下半年起，同股不同權的企業便可以在香港上市，昨日有報道指出，由雷軍主理的小米估值或商高達2000億美元，若小米最終選擇來港掛牌，肯定對香港資本市場發展有難以置信的影響。港交所及一眾券商股肯定會受惠。

另一方面資源價格在短期仍是易升難跌，加上內地仍推動去槓桿等產業政策，所以投資者可以繼續對相關股份看高一線，當然不應大手加注，小注為佳。

2018年1月9日上午9時6分

文﹕張偉倫

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