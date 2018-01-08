市場存在中長期風險？美散戶股票持倉創1987年以來次高

Lyons 基金經理人 Dana Lyons 的一項分析顯示，自 1987 年以來，美國投資人的投資組合風險，已到達 2000 年之前的「科技泡沫」水位；簡言之，股票含量過高，代表市場存在著中長期風險。

美國散戶投資人協會 (The American Association of Individual Investors，AAII) 每月會定期向散戶會員進行投資組合市調 (債券、現金、股票含量比)，而每月走向多屬平穩。(注: AAII 「投資組合訪問」不同於每週發佈的「投資情緒指數」。)

自 1987 年以來，AAII 便開始收集「投資組合」資料，數據在 2009 年的最低點 41% (投資組合中股票只佔 41%) 及 2000 年的最高點 (77%) 之間浮動。

金融海嘯後，此數據最高值為 69%，分別出現在 2014 年底及 2015 年初，2017 也出現過幾次。然而，2017 年 12 月的數據顯示，散戶投資人「投資組合」中的股票佔比，竟大幅成長至 72%，創 1987 年以來次高 (2000 年的 77% 為最高)，顯示散戶大量進入美股。

同時，這 3% 的成長，也是 4 年來最大幅度的成長，部分經理人認為，目前散戶對美股的期待，恐怕過高。

AAII 投資組合數據 股票百分比過高 / 圖：Lyonsshare

但 Lyons 並不認為，美股已出現泡沫化，Lyons 指出，牛市應該還會持續好幾年。Lyons 舉例，1997 年底股票佔散戶「投資組合」佔比，當時上看 72%，但科技泡沫在 2 年後才爆發。

Lyons 認為，AAII 的散戶再度大舉增持美股的現象，只是代表股市的長期風險，而不是現存風險的指標。