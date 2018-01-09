美股盤中─道瓊創2006以來最佳開年走勢後 中場回檔走低

鉅亨網編譯郭照青 2018年1月9號0點41分

美國股市週一中場下跌。2018 開年上漲後，投資人收手，股市回檔。但 Nasdaq 指數早場下跌後，中場小幅反彈上揚。

台北時間 00:32

道瓊工業平均指數下跌 26.98 點或 0.11% 至 25268.89。

Nasdaq 指數上漲 12.68 點或 0.18% 至 7149.24。

S&P 500 指數下跌 0.01 點至 2743.14。

上週，美國股市創新歷史高點。道瓊與 Nasdaq 均創下 2006 年以來最佳四天開年走勢。三大主要指數亦創下重要里程碑，道瓊，S&P 500 與 Nasdaq 上週收盤首度分別穾破了 25000，2700 與 7000 點大關。

分析師說，當股市迅速上漲，難免停頓整理。現在必須先聽聽美國企業界的看法。

第四季財報季將於本週開始，摩根大通，貝萊德集團，與富國銀行均將公布財報。

分析師說本財報季將較為複雜，投資人將研判美國稅改法案對各家公司的衝擊如何。

川普總統上個月簽署法案，將美國公司稅由 35% 降低至 21%。2017 年，美國股市持續走高，降低公司稅的預期為利多。

由於稅法修正，分析師開始調高企業的獲利預估。自 10 月初以來，對 2018 年 S&P 500 企業獲利的預期，成長了近 3%，有半數係在上週發生。

分析師說，股價確實已偏高，然而多頭認為股價仍具有吸引力，因為財政振興措施讓企業的獲利預估持續上升。