2018開春第一周 台股吸金近9億美元 改寫36周來最大量

2018 年開春第一周亞股繳出亮眼的好成績，其中，台灣與南韓這兩大東北亞雙雄，單周分別獲資金買超 8.92 億美元與 14.8 億美元，其中，台股單周資金淨流入金額更改寫 2017 年 4 月 24 日、近 36 周來最大金額。

在內外資同步回籠之下，亞股新年展現多頭氣勢，包括台灣、泰國、菲律賓、越南市場等周線漲幅都超過 2%，其中越南股市大漲近 3%，為亞股單周漲幅冠軍。

摩根亞太入息基金經理人羅傑瑞 (Jeffrey Roskell) 表示，亞股在新年首周展現出延續去年強勢氣勢，看好在春節效應加持之下，亞洲今年的元月行情可期，特別是今年亞洲成長動能有望由內需消費接棒，在中國傳統年節效應帶動之下，助於拉抬整體亞洲內需市場，進而推升股市表現。

其中，針對台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，台股在經過 2017 年底最後一周的震盪整理之後，2018 年開年以來的第一周，基本上呈現一路向上的格局。

觀察資金面，現階段台股資金面明顯回暖。根據證交所資料統計，2018 年第一周四個交易，外資累積買超達 227.92 億元，廖哲宏表示，去年底受到聖誕假期長假影響，多數外資提前呈現休假狀態，如今外資重新回籠，代表去年逢高獲利了結的外資重新回流台股市場，建議投資人可持續關注台股走勢，估計年前仍有紅包行情值得期待。