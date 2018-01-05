2018年Q1投資關鍵 羅尤美：精挑細選3大主軸

富蘭克林證券投顧副總經理羅尤美表示，目前處於全球各區域景氣同步擴張、企業獲利預估持續獲得上調的環境，推升 2017 年全球股債資產同步走強，邁入 2018 年前幾個交易日漲升動能依舊不墜，雖預期漲勢有望延續，但市場波動提高與風險變數增加，仍須持續留意，建議 2018 年第一季掌握「趨勢向上、利率向上、精挑細選」三大投資主軸，

羅尤美表示，美國經濟擴張已邁入復甦後期，成長動能仍相對穩健且驅動因子更為廣泛，除了消費力道外，預估 2018 年企業投資面，將對經濟成長發揮更大效用，包括稅改政策通過可望溫和提升短期經濟成長，高盛證券就預估，稅改通過將提升 2018 年及 2019 年美國 GDP 成長率約 0.2 至 0.3 個百分點。

此外，歐洲與日本也同樣受到全球經濟同步擴張，而明顯復甦，至於新興市場中，中國經濟處於結構性轉型階段，成長動能將溫和放緩，但許多國家目前成長率都還不及潛在成長率，仍有持續復甦空間，包含印度、巴西、俄羅斯、南非等主要經濟體 2018 年成長率預估，均較 2017 年加速。

羅尤美指出，隨著經濟動能回升，薪資趨動的通膨將開始緩步上揚，目前被壓抑的公債殖利率，終將面臨上揚壓力，除了聯準會持續升息與縮表政策，歐洲央行 2018 年起將開始縮減購債規模，部分新興國家如韓國，也跟進美國展開升息動作，全球貨幣政策正常化趨勢成型，超寬鬆政策逐漸落幕下，投資人仍應做好防範通膨及利率上揚風險的準備。

羅尤美認為，全球經濟持續擴張的環境下，有利風險性資產多頭續航，建議投資人於金融市場仍可偏多操作，第一季就可掌握「趨勢向上、利率向上、精挑細選」三大投資主軸，其中最看好新興國家股債市與創新產業的投資契機，可透過彈性操作的全球債券型基金，將利率上揚風險轉化為投資契機。

此外，著眼全球股市多頭進入第十年，大小型股、區域及類股輪動速度加快，操作難度升高，羅尤美表示，透過價值投資與基本面選股的主動式管理策略，可望爭取擊敗大盤的超額報酬空間。