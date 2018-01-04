【統一投信】亞股續牛 看好陸、港、日、印度

亞股 2017 年度表現亮麗，所有股市全面收漲；2018 年在外資回流買超下，開年延續強勢表現。統一亞太基金經理人黃柏章表示，儘管部份亞股股價創新高，但在全球景氣明確復甦的帶動下，今明兩年企業獲利動能穩健，使得本益比並未過高，仍具投資價值，相對看好低基期且有長線資金流入的中國 A 股、港股，科技產業具全球優勢的日本，以及有政策改革紅利的印度。

黃柏章指出，MSCI 亞太指數 2017 年漲幅 29%，為 2009 年以來最佳年度表現，而股市強勁上漲動能，主要來自於企業獲利創新高，以 2017 年底該指數本益比 15.9 倍來看，不僅未超越 2009 年的 36.9 倍，且仍低於近十年平均值 17.2 倍，評價並未過高。

受惠於全球需求推動，近日公布的 PMI 數據，從歐洲、加拿大到中國、日本及印度等市場皆顯示製造業活動加速擴張，根據彭博彙整的 MSCI 亞太指數年度成長性預估，2018 年底預估盈餘將有 12% 的穩健成長，預估本益比為 14.4 倍，顯示在企業獲利持續成長的預期下，股價還有上升空間。

黃柏章表示，2018 年相對看好的股市，首選中國 A 股及香港股市，A 股的基期在全球股市偏低，且 A 股納入 MSCI 指數將在今年 6 月正式生效，追蹤相關指數的全球被動式基金將增加配置，持續看好白馬股與權值成長股。

香港股市去年在亞股表現最佳，今年仍可望保持強勢，由於香港交易所擬進行股權制度改革，放寬上市規則，以吸引更多的創新企業在香港新股掛牌 (IPO)，港股評價可望進一步獲得提升，此外，透過滬股通與深股通持續帶進內地南下的增量資金，亦有助維持港股熱度。

而日本在關鍵電子零組件方面具備全球競爭優勢，明後年中國政策加大半導體產業投資力道，在需求拉動下，日本半導體設備類股長線看好，而在全球 AI 人工智慧及工業 4.0 的大趨勢下，自動化設備類股長線受益。不過，由於日本股市對日圓匯率走勢反應敏銳，在日本經濟優於預期且美國升息的情境下，須密切關注日本央行的貨幣政策態度。

印度方面，執政黨去年 12 月在重要的地方選舉取得勝利，有利經濟政策與基礎建設的穩定推展，且廢鈔及稅改的負面影響已淡，今年經濟展望轉佳，企業可望受惠於基期低及內需經濟復甦，獲利加速，吸引內外資法人加碼，看好基建相關類股。

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