〈2018投資雷達〉太陽能裝置量持平今年 鑽石切割擁利基成亮點

太陽能經過數年的沉寂，今年下半年在政府綠能政策與產業內部整合傳出後，太陽能族群重新在市場發光。展望明年，美國與中國政策帶來的影響，及「三合一」整合後是否成為國內太陽能產業轉機，都將成為市場關注焦點。鑽石切割技術可望擁利基闖出一片天，以需求面來說，業者大多認為明年需求量將與今年相近。

太陽能產業在整併消息傳了多年後，總算擺脫「只聞樓梯響」的階段，新日光 (3576-TW)、昱晶 (3514-TW) 與昇陽科 (3561-TW) 於今年 10 月中旬宣布將「三合一」，為太陽能產業投下震撼彈，雖說如新日光董事長洪傳獻所言，3 家太陽能業者整併，對員工與股東們、甚至是國家再生能源政策，都具正面效益，但「三合一」在明年第 3 季整併完成後，能否順利扭轉台灣目前既有的產業困境，仍有待觀察。

除「三合一」將為明年太陽能產業關注焦點外，美國總統川普將於明年 1 月中旬前，決定是否啟用 201 條款，也為市場增添變數，而中國再生能源相關補貼政策與計畫，也將對明年太陽能需求造成影響。

太陽能矽晶片廠綠能 (3519-TW) 指出，業界大多認為，明年太陽能裝置量將與今年相近，美國與中國政策依然為左右市場需求的主要因素，而印度近來需求看漲、市場成長快速，明年可望成為全球第三大太陽能市場，預計裝置容量將超過 10GW(十億瓦)。

以綠能明年表現來看，綠能指出，明年主力市場為中國，加上公司以上游高階產品為主，在中國與歐洲市場相對具有優勢地位，201 條款最終決議如何，並不會對綠能造成太大影響。

針對今年以來鑽石切割市場漸興，傳統砂漿片開始式微，綠能表示，鑽石切割片目前頗具成本競爭優勢，明年市場表現可望相當不錯，即使明年裝置量與今年相近，但預計鑽石片仍有一定市場存在。

電池廠昱晶也同樣樂觀看明年，昱晶認為，明年太陽能裝置需求穩定，與今年差距不大，持保守樂觀態度；至於公司本身表現，昱晶則說，隨著成本下降、需求漸趨平穩，明年營運表現可望優於今年，且明年第 1 季預期將不會像今年同期一般黯淡。

電池廠元晶 (6443-TW) 則認為，明年全球需求可望持續上升，但元晶將著眼於國內需求，努力拓展模組市場，目前屏東大模組廠機台已進，第一階段產能規劃約 550MW 至 800MW，目標明年 2 月試產，真正量產時間還得待政府核發使用執照，預計最快將於 3 月或 4 月量產。

導電漿廠碩禾 (3691-TW) 也認為，明年市場需求將與今年持平，業界大多認為，裝置量約莫在 100GW 左右，但儲能領域這部分，將會慢慢出現市電同價情況，預計 2019 年就會有階段性的成長，碩禾指出，太陽能還是需要搭配儲能，才會再有另一波需求上來，而 2019 年起可望出現明顯的太陽能需求成長。