〈2018車展〉國產車安全配備成標配 匯率是影響因子

兩年一度的 2018 年世界新車大展今 (29) 日在南港展覽館登場，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 總經理蘇純興指出，消費者考量購買國產車時，較過去更注重安全配備，但無法確定車商增加安全配備做為標配就是明年趨勢，預期各車廠定價策略仍有不同，「匯率會有影響」，也就是若日圓相對新台幣弱勢，車價就有機會再調降或增加配備不加價。

而在車市買氣方面，蘇純興指出，今年倒吃甘蔗，樂觀看待全年可突破去年創下的 10 年新高 43.96 萬台，達 44 萬台以上，明年在汰舊換新補助效益的持續發酵下，也可望維持 44 萬台的表現。

國產車商已逐漸出現將 6 顆安全氣囊列為標配的趨勢，蘇純興說，購買國產車的消費者過去多較在乎外觀，但現在更注重主被動安全配備，然而，安全配備並不便宜，因此不見得會成為明年國產車一定跟進的趨勢，各家廠商定價策略都不同，可能的作法是增加配備略調漲車價，或維持原價。

蘇純興也期待，政府能有更進一步刺激換車策略推出，在國外也有實施不少措施促進換車，例如車檢制度可針對越老舊車款調高價格等。

目前進口車占總市場比重已達 4 成，甚至是高級進口車占比已達 17%，不過，蘇純興不認為進口車市占還會越來越高，因為「車款從大到小都導入得差不多」。

蘇純興也在現場被捕捉到乘坐 SIENTA 的畫面，蘇純興對此車款的乘坐空間表示滿意，也指出，此車款已完全承接過去熱銷車款 WISH 的買盤，成為今年熱銷車款中的第 3 名。