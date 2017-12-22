〈2018投資雷達〉經濟動能強+報價堅供需緊 塑化產業景氣續佳

受到原物料行情走揚影響，塑化產業今年出現淡旺季不明顯的現象，在報價上揚與需求佳的市況帶動下，塑化產業迎來相當亮眼的一年，業界認為，隨著國際經濟動能強勁及報價走堅、供需趨緊，預期明年塑化產業仍將處於獲利上升循環，景氣動能持續向上。

經濟合作暨發展組織 (OECD) 與國際貨幣基金組織 (IMF) 均樂觀看待明年全球經濟動能，對明年經濟成長率預估值達 3.6%，創 2012 年來新高，加上石油輸出國家組織 (OPEC) 決議延長減產協議至明年 12 月，因此台塑 (1301-TW) 與台塑化 (6505-TW) 均認為，可望帶動原油價格上漲，推升石化產品價格續揚。

台塑指出，明年首季將有 6 家亞洲輕油裂解廠進入歲修，影響產能共達 405 萬噸，乙烯價格可望因此維持高檔，將有效支撐石化產品行情，若農曆春節後需求回升，石化產品價格可望續揚。

從台塑本身狀況來看，台塑認為，明年首季雖然石化產品價格看漲，但受歲修與春節假期停工影響，預估營收將較本季衰退，不過，農曆春節後需求回溫，力求明年首季營收與本季相當、甚至更為成長。

南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 同樣受到明年農曆春節假期影響營運，南亞表示，由於農曆春節假期因素，工作天數預期將減少約 7 至 10 天，雖然化工產品維持正常開工率，但塑膠與電子材料必須配合下游客戶需求而減少工作天數，預期明年首季營收將較本季稍減。

台化預期，明年首季營收表現不如本季亮眼，但營收差距不會太大，對於明年首季營運仍樂觀看待，惟油價為變動性的關鍵因素，因此明年第 2 季營運狀況目前尚不明朗。

台塑化則認為，明年塑化產業狀況可望相當不錯，台塑化指出，明年國際經濟展望樂觀，塑化產業前景看佳，預期能與今年表現相提並論，而以與塑化產業最切身相關的油價來說，台塑化認為，明年若無重大政治情勢因素影響，布侖特原油估維持在 55 至 65 美元間。

至於台塑化本身，台塑化表示，今年 8 月適逢旗下最大套烯烴三廠 OL-3 大修，明年歲修輪到產能相對較低的 OL-2，對產出影響將不如今年明顯，預期明年若開工順利，產量不比今年差，而價格部分則須視國際景氣而定，但目前看來相當樂觀。

國喬 (1312-TW) 對明年產業景氣同樣持審慎樂觀看法，以兩大主力產品 SM 與 ABS 來說，國喬指出，SM 明年中國新增產能不多，且有些到下半年才會開出，對市場影響不大，預期明年 SM 供需狀態健康、供給緊俏，惟明年 2 月中國對台韓美 SM 反傾銷初步裁定出爐，SM 市場可能面臨重整，此為其中最大變數；而 ABS 今年可說是近幾年來最好的一年，國喬指出，今年 ABS 上下游表現均相當不錯，明年審慎樂觀，預期將比 SM 供需更為緊俏。

從產品報價來看，台塑與華夏 (1305-TW) 均認為明年首季在中國十九大後環保稽核力道減弱、下游開工率增加，加上印度雨季與排燈節等假期已過帶動下，PVC 需求與行情將回溫，台塑則最看好 PVC、液鹼、PE、AN、MMA 與 ECH 等產品的明年首季行情展望。