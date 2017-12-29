KPMG安侯建業新團隊 明年元月正式運作

安侯建業聯合會計師事務所（簡稱 KPMG 台灣所）明年新決策與經營團隊，將在明年元月正式運作，新任主席于紀隆率領包括他在內的 9 位執行董事、12 位新任執行委員會成員，將帶領 2000 多名員工，提供產業觀點回饋台灣資本市場。

KPMG 新任執行董事成員包括于紀隆、張字信、張芷、曹坤榮、許志文、陳振乾、曾國禓、黃柏淑、鍾丹丹等；新任執行委員會成員包括林琬琬、游萬淵、曾國禓、張芷、曹坤榮、林恆昇、吳美萍、李宗霖、呂莉莉、區耀軍、陳俊光及陳宜君。

KPMG 台灣所主席于紀隆表示，未來 4 年執行長的重責大任將交由執業會計師林琬琬接棒，林琬琬不僅是 KPMG 台灣所成立以來首位女性執行長，更是台灣 4 大會計師事務所第一位女性執行長。林琬琬承諾會全力以赴，持續透過資源整合及加強策略執行力道。

于紀隆說，過去 KPMG 於各項議題的投資與深耕，已具有相當的服務經驗；而因科技改變快速，客戶面臨更快速的轉型及營運模式調整的挑戰，KPMG 台灣所除與 KPMG 全球共同投資科技人才及策略聯盟，開發適合客戶的審計、稅務工具，也將因應客戶對物聯網、大數據、人工智慧的需求，增加科技服務團隊。

人才招募的部分，KPMG 台灣所也有創新作法。于紀隆表示，隨著事務所業務拓展，過去 4 年除了增聘許多統計、法律、化工、環工、資安相關人才外，為了因應科技轉變，未來資訊數位化的運用大增，在審計業務部分除錄取傳統商學院或會計系等財會背景學生，並將跨領域增聘資工及資訊人才。

于紀隆表示，會積極配合政府拓展東協市場，協助台商至當地投資並善用資本市場進行轉型升級，因此，KPMG 將持續投入新南向建置完整服務平台外，也會關注如綠能、政府基礎建設等公共議題。