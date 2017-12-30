頁岩氣革命 台塑集團收成

【撰文／蔡明彰】

2018 年台股環境將出現重大變化，最大利多是稅改通過龐大內資資金陸續投入股市，但最大利空是兩岸貨幣兌美元同步大幅升值導致出口產業毛利減退。

最大不確定變數是蘋果新機缺乏創新亮點，占台股市值及成交量很大比重的蘋概股有可能豬羊變色。而最大環境因素是國際通膨升溫，原物料及基礎元件類股可能成為 2018 年台股黑馬。

我很早就分析過民進黨推動的稅改，對台股影響最大在於營利事業所得稅由 17％調高到 20％形同企業加稅，不過上市櫃公司於 2016 年總盈餘 1.88 兆元，年成長 1.9％創歷史新高，估計 2017 年續創高峰，所以加稅 3％對上市櫃公司盈餘影響不大，台股可忍受企業獲利的衝擊。因為同時企業未分配的保留盈餘稅率由 10％降至 5％，以台積電為例 2016 年繳交 119 億元居第一，未來每年可節稅 60 億元。保留盈餘少繳稅，企業可用於資本支出，再來帶動盈餘成長。

台股殖利率下降

其次這次稅改最大亮點在於內外資股利稅率的改革，外資從 20％提高到 21％～22％，若加計盈利事業所得稅率提高 20％，影響外資在台股投資股票的殖利率。以現在站上萬點造成殖利率已無 4％基礎，進一步將降至 3％。有可能外資在 2018 年減碼台股，初步看來外資已有撤退跡象，從 2017 年 11 月下旬台股高點 10882 以來，累計外資賣超台股 900 億元，其中近半已匯出，我研判大家以為外資是年底獲利了解的正常調節並不正確，應是外資認為 2018 年元月底立法院將三讀通過稅改，造成台股殖利率下降，於是先行下車。

外資先行撤退

外資占台股市值 4 成，如果外資在 2018 年對台股買進力道不如預期，台股高點就不會如同有人樂觀預期的挑戰 12682 點。不過還要看 2018 年 9 月推出的 iphone 新機有無創新功能，如果沒有傳出利多，外資就更加確定對台股進出保守。仔細瞧近 2 月蘋概三巨頭的急跌，鴻海 (2317)、大立光 (3008) 更失守年線，已有不尋常的味道。加上此刻市場幾乎沒有傳出 2018 年 iphone 新機加入那些創新功能，無聲無息若再到 2018 年 Q1，在傳統淡季又無未來利多期待，我預警多數蘋概股還有更低點，外資將不會輕易回補。

壽險壯大

以壽險為首的內資填補 2018 年外資的空位，全體壽險公司在 2017 年估計加碼投資台股 6000 億元，對比外資全年買超 1300 億元，看出壽險對台股主導力加強。2017 年台幣兌美元大幅升值 7％，壽險將資金移回台灣是對的，但房地產投報率不行，所以未來數兆元壽險可投資部位必定往台股，其實許多人不知道的內幕，2017 年國壽才是蘋概的大立光、可成 (2474)、緯創 (3231)，及特斯拉供應鏈的貿聯 - KY(3665) 的大漲最大推手。自 2018 年元月起實施的國際會計準則第 9 號公報，備供出售的資產的獲利不再計入損益表盈餘，而是資產負債表項下的淨值，唯有當期的股票現金股息可列入盈餘。這樣壽險大戶只有二種操盤策略，精準研判台股每個波段的主流來進出，但預先列為以交易為目的。這將造成台股每個波段的主流漲勢兇猛，不過一旦遭壽險公司出貨就是大跌。注意壽險進出股票不必像三大法人每日對外公布，所以更困難追蹤。或者壽險加大高殖利率個股的布局但列為備供出售，也能推升壽險業獲利。

台塑四寶崛起

我判斷壽險大戶將在 2018 年降低股價基期高的台積電股息部位，有可能加大台塑四寶的配息佈局。估計台積電 2018 年配發 7～7.5 元股利，但現在股價已最近 230 元，殖利率降至 3.1～3.3％，再計入外資股利稅率提高，實質殖利率恐低於 3％，老實說魅力不在。對比台塑四寶 2017 年平均股價漲幅 3％，遠低於大盤績效，但總盈餘可望再超過 2016 年歷史次高的 2076 億元。以台塑集團 EPS 最高的二檔為例，估台化 (1326)2017 年 EPS 逾 8 元，配息率 75％計算 2018 年發放 6 元股息，以目前股價計算的殖利率逾 6％，是台積電預估殖利率 3％的 2 倍。

台塑化 (6505) 估 2017 年 E P S 與 2016 年的 7.98 元持平，同樣的 75％配息率 2018 年股息估 6 元，目前價位計算殖利率逾 5％。

金控雙雄股息提高

台塑四寶及金控雙雄的國泰金 (2882)、富邦金 (2881) 是權值股第一批發佈 2017 年自結年報，這些數據在 2018 年元月就出爐，而蘋概股在 3 月底前公告。只要稅改篤定通過，及台塑四寶自結 2017 年報優預期，對 2018 年石化景氣審慎樂觀，壽險資金必定大舉卡位傳產與金融的高殖利率大型權值股。由於盈餘成長，金控雙推 2017 年 EPS 回升，估國泰金 4.6 及富邦金 5.1 元，估計 2018 年股息可提高到 2.5 元，以目前 50 餘元計算的殖利率近 5％。壽險業不可買自家股票，但不禁止買同業股票。

來源：《萬寶週刊》 1261 期

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