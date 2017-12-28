愈快樂愈成功！90天升官３年買房

文．洪寶山 (理財周刊發行人)

「快樂」是一項競爭力，也是一種工作優勢，不是任何人的專利，不管男性女性，日常生活常常面帶笑容，可以給人一種「容易親近」的感受，人跟人之間一個笑容，可以融化冰山，也會比較好溝通，讓事情進展順利。

《哈佛最受歡迎的快樂工作學》實驗證明了「哈佛黃金法則＝愈快樂，才會愈成功！」創業培訓師何智明，現任賀琮、賀正總經理，他身體力行快樂的法則，在退伍九十天 (滿試用期三個月) 時，就晉升為主管，上班第三年就買了人生第一間房子，也擅長團隊管理，更精於房地產投資，常在各大企業中演講培訓主管。

貢獻自己所有 毫不保留

很多人會認為：「因為成功，所以快樂。」但何智明強調，這句話應該要倒過來：「因為我快樂，所以容易成功。」面對重大事件來襲，「快樂」才會有正面、積極的態度去應對，並解決難題。就像他第一份工作，公司規模很大擁有一百甲土地，但才剛進公司，就聽到很多同仁向他抱怨：「這間公司經營得不好，問題很多。」正好他主管因家庭因素辭職，結果群龍無首，他反而不為所動，認為：「消極的人覺得是摸魚的好機會，但積極的人是把問題解決。」

何智明把所有聽到的問題，整理條列分為十大類，每個問題都去請教公司前輩、各部門主管，刻苦耐勞，每天從六點上班忙到晚上十點，最後通通找到解決辦法，而且予以實踐，被廠裡的主管看重他的態度和能力，升作主管，但他自謙：「當一個主管，不代表一定是成功，而是能把所有單位，做完整的工作說明，並克服挑戰，達成績效當成天職。」對於公司，他總認為：「拿出自己最大的貢獻，就是最大的收穫。」

多數人都計較付出，「拿多少薪水，做多少事」，雖然何總一開始領的錢不多，卻把自己的所有，都毫不保留的貢獻出來，他思路和一般人不同：「用別人對自己的工作要求，來讓自己成長，這不就是最大的收穫嗎？」他生於農家，從小日出而作、日落而息，所以正面積極很少抱怨，工作態度是心甘情願，抱著「做愈多，學愈多」的想法，短時間就把別人要花長時間的經歷，快速的累積，也因此僅僅兩、三個月就調薪、升遷。

但一個資淺的新任主管，要帶領資深同事，並非容易的事。他召集六個下屬問：「你們服氣我當主管的人舉手？認為我是皇親國戚的舉手？」果然，都沒人舉手。接著，他列出三個月以來所做的事項，問大家：「請問哪些事項你們有參與？你們做了什麼呢？可以拿出來給我看。」也都沒人敢應聲，於是何總接著說：「你們現在看一看我做的這些，哪些有修正的必要？」一時半刻間，大家都提不出任何建言，他才緩緩說道：「我告訴你們，解決這些問題，並不是我一個人的功勞，我請教過各部門的主管，跟他們討論出可行的做法，大家全力配合才能成功。」

積極進取 燃起工作熱情的小宇宙

當時何智明公司的醬油廠才剛成立，「北味全、南統一，我們不是這兩大牌，如何讓人家買我們的產品？」他站在消費者的角度，找出價格、知名度、產品品質、配銷人員親切度等，背後賣不好的原因再修正，結果第一批出去效果非常好，就連小細節都不放過，他說：「經銷店會把利潤高一點的，口碑知名度還 OK 的，拿出來賣。」

但並不是每個人都像何總，有這麼積極進取的心態，談到如何燃起這種工作熱情的小宇宙，他笑笑說：「就像唸小學、初中時，有一些科目，愈喜歡就會花愈多時間唸，成績就會愈高，職場也是一樣的道理。」因此，他讓屬下選擇自己專長的工作內容，先從領導者位置開始詢問：「也許我三個月就陣亡了，那時候，你們有沒有人想來當主管？還是想從外面空降的舉手？」顯然沒人想接主管，更沒人希望空降，他便把手頭幾個工作攤開來，讓大家挑和自己專長相近的去做，短時間，他就從企劃科長調升總經理室的執行秘書，同時，也從他團隊中，評估這幾個月工作的重要性、質跟量都有做到的人選，提出名單給上級，來頂替他原本的位置。

何智明也大方分享三年內如何買房：「當替代役教育班長，月薪一萬存五千，第一份工作薪水二萬七存二萬，當月薪到五萬時存三萬，漲到七萬時存五萬，就能快速累積財富，第一個三百萬很快就存下來了！」二百萬可以做為房子的頭期款，還有一百萬當作緩衝付房貸。他建議，假如未來在七年內要買房子，要存上三百萬，可以在紙上沙盤推演每個月要存多少，也可以用保險、債券型基金來累積。

要深信努力工作付出，總有一天會笑著懷想過去的艱辛，他告訴年輕的一輩：「看著存摺、保單，就會覺得辛苦都是有代價的。」

運用團隊力量 串連同字輩人脈

對於家庭教育，何總也有自己獨到的見解：「只養一個孩子最貴，因為他容易耍賴，父母容易縱容，養出來的孩子比較霸道。」他進一步解釋：「有兄弟姊妹的人，也容易從手足間的溝通中，學會談判協調。」例如哥哥跟弟弟，把機器人換成積木。

他教孩子從小有金錢觀，多思考來處不易：「我告訴小孩，房子是二十五年前買的，那時候才五十萬，現在價值二千萬，所以要先把第一桶金累積起來。」要快速擁有一桶金，工作上就要盡全力發揮極限，「別人一個月領二萬、三萬，你一個月變成三萬、五萬，下了班後也可以發揮專長。」他舉例：「如果你擅長數學，就以你家為圓心發傳單，家教三十個學生，一個人收二千塊，一個月就多了六萬。」就因為比別人更努力，何總才能在短短三年內買房，「只要創意夠、努力夠，凡事樂觀把事情做好，就可以比同輩賺得多。」

工作上與人脈或同儕合作，也是成功重要的助力。何智明強調：「自己一個人能量有限，要把同字輩 (同鄉、同學、同事) 的人脈串連起來。」他運用團隊力量，幫助自己和公司達成目標，「三個月到三年這段時間，上司對我說，我們的部門一直在賠錢，如果幫公司賺錢，就會有階梯獎勵，我把獎勵分享給同仁，結果百分之八十的同仁都非常努力，剩下二十就會被同化。」他鼓勵在職場打拚的朋友：「千萬不要告訴自己不可能，要告訴自己：Yes! I Can!」

來源：《理財周刊》 905 期

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