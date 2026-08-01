鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-08-01 15:06

台股在經歷近一周的連續拉回與洗盤震撼後，於 7 月最後一個交易日展現驚人反彈力道！在權王台積電 (2330-TW) 飆出歷史第 3 次漲停的強勁引領下，大盤同步走高，創下台股史上最大單日漲點紀錄。市場多頭氣勢如虹，不僅個股群起亮燈，國內主被動原型 ETF 更迎來極為罕見的「18 檔齊亮紅燈」盛況，包含老牌指標 ETF 0050 及人氣主動式 ETF 00981A 等全面攻漲停，但要提醒投資人注意溢價買貴風險。

台股史上最狂反彈！一表看18檔主被動ETF齊亮紅燈 0050、00981A入列。(鉅亨網資料照)

受到台積電罕見衝上漲停板的猛烈帶動，電子權值股與科技主題族群全面噴發，包括聯發科、台光電、日月光投控、國巨 *、聯電等均衝上漲停板。統計 7 月 31 日收盤數據，全市場共有 18 檔主動式與被動式原型台股 ETF 同步收在漲停板。

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主動型 ETF 同樣爆發力十足，包含主動安聯台灣 (00993A-TW)、主動復華未來 50(00991A-TW)、主動統一台股增長 (00981A-TW) 等 8 檔全部亮燈漲停，展現優異的擇股能力。

若進一步比較這 18 檔台股 ETF 今年以來績效，截至 7/31，野村臺灣新科技 50(00935-TW) 累計漲幅高達 80.19% 稱冠；中信關鍵半導體 (00891-TW) 以 77.85% 居次；00904 今年累計漲幅亦突破 7 成、達 72.77%。

法人指出，台股在經歷短期震盪洗盤後迅速收復失土並刷新單日最大漲點，顯示市場底部的支撐力道相當強勁。隨著 AI 應用持續加速推進、台積電先進製程產能滿載，台股基本面依然堅實。對於投資人而言，涵蓋半導體、AI 與科技龍頭的市值型 / 主題型 ETF，以及操作靈活的主動型 ETF，仍將是布局台股中長期多頭行情的主要核心標的。

不過，0050 並非所有成分股都同步漲停，加權計算後的淨值實際漲幅約僅 8.86%，兩者間的漲幅落差形成了 1.14% 的溢價空間，也就是說，市場搶購熱潮瞬間爆發，導致買盤推升市價的速度，超越了背後成分股的實際價值成長。00981A 7/31 亦有 1.04% 的溢價幅度。

而同樣高含積量的市值型 ETF 0052、00881，雖也亮燈漲停，但溢價幅度皆落在 1% 以內的合理範圍。隨著未來一、兩個交易日造市商進行申購套利，各檔 ETF 溢價預期可望逐步回歸正常。